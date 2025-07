Sanidad dotará a las universidades públicas de 26,7 millones de euros para financiar 1.783 plazas de Medicina

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes a las comunidades autónomas de que dotará a las universidades públicas de 26,7 millones de euros para financiar 1.783 plazas del Grado de Medicina para el curso académico 2025-2026, con el objetivo de incrementar la oferta y mejorar la disponibilidad de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así lo ha informado García durante una rueda de prensa realizada tras finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y en la que ha recalcado que permitirá aumentar y mantener las mencionadas plazas.

A través de un Real Decreto, Sanidad financiará un importe estimado de 15.000 euros por cada plaza adicional o mantenida que supere la cifra recogida en la memoria de verificación de la universidad a fecha 31 de diciembre de 2025, aunque no se contempla la financiación de un incremento de plazas que exceda el 15 por ciento del número contemplado en dicha memoria para cada universidad.

Se destinarán 13,8 millones de euros a la financiación del gasto corriente de 922 plazas de primer curso incrementadas por encima de la memoria; 9,6 millones de euros para las 642 del segundo curso mantenidas por encima de la memoria de verificación y que además habían sido objeto de financiación en el curso previo; y 3,3 millones de euros para las 219 plazas del tercer curso, bajo las mismas condiciones que en el segundo curso.

Dichas subvenciones comenzaron en 2023 junto con las inversiones dedicadas a mejorar la calidad docente. En aquel año se financiaron 706 plazas, y en 2024 fueron un total de 1.548 plazas.

Este año se ha añadido la novedad de que las plazas que sean ocupadas por alumnos trasladados de otras universidades públicas serán computables a efectos del mantenimiento de las plazas, siempre y cuando estén ocupadas por personas que provengan de plazas que en el curso previo fueron objeto de financiación en la universidad de origen.

Sin embargo, no se computarán como mantenimiento de plazas aquellos traslados de personas que provengan de universidades que no incrementaron o mantuvieron plazas por encima de la memoria de verificación, pues estas no contribuyen al incremento real del número de estudiantes de Grado en Medicina.

PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN

Por otro lado, García ha confirmado el envío de una carta a las comunidades autónomas en la que ha propuesto una financiación "compartida", aunque "no ha habido ni un solo comentario" al respecto. La ministra también ha mostrado su disposición a ampliar esta iniciativa a ampliar las plazas del Grado de Enfermería

Justo antes de la reunión, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha mostrado su "perplejidad" por la decisión de aumentar las plazas para Medicina, algo que ha considerado positivo, pero no hacer lo mismo con las plazas de Enfermería, cuyas deficiencias también están afectando al funcionamiento del sistema sanitario.

Esta petición se encuentra en línea con la realizada previamente por el Sindicato de Enfermería, SATSE, que ha instado a incrementar el número de enfermeras en un momento en el que se estima que faltan 100.000 profesionales de este tipo para alcanzar los estándares europeos, según datos del propio Ministerio.

Dichas medidas buscan aumentar el número de profesionales en un momento en el que diferentes organizaciones y sindicatos médicos han informado sobre la saturación de los servicios de Atención Primaria y Urgencias, una situación que achacan precisamente a la falta de médicos. Para abordar esta situación, también reclaman un aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada.