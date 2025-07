La hermana de Martínez-Almeida revela cómo está Teresa Urquijo tras dar a luz, y cómo es el pequeño Lucas

Continúan las visitas en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid después de que Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida se convirtiesen en padres de su primer hijo, un niño llamado Lucas, en la tarde de este jueves 3 de julio.

Además de numerosos regalos y ramos de flores para la mamá primeriza, la feliz pareja -en una nube de felicidad tras el nacimiento de su bebé- ha recibido las visitas de numerosos amigos y familiares. De los primeros, Juan Urquijo, que además de tío del pequeño es su padrino por la maravillosa relación que tiene tanto con su hermana como con el político popular.

Emocionado y con una gran sonrisa tras la llegada al mundo del nuevo miembro de su familia, el novio de Irene Urdangarín -que está estudiando en Gran Bretaña y por el momento no ha viajado a España para conocer al ahijado de su pareja- ha hecho gala una vez más de su discreción ante las cámaras y, guardando silencio, se ha limitado a alzar el dedo pulgar para revelar su felicidad por el nacimiento del pequeño Lucas.

También se han acercado al hospital la hermana del alcalde, Magdalena Martínez-Almeida, y su sobrino Pablo, que sí se han parado con la prensa para revelar cómo se encuentra Teresa tras el parto y cómo es el recién nacido.

"Todos están bien. Han pasado buena noche y el niño fenomenal. Es una monada y, bueno, pues nada, es que estamos felices" ha confesado la hermana de José Luis, reconociendo que "hoy por hoy es imposible" decir a quién se parece el bebé.

Apostando por la prudencia, Magdalena no ha querido desvelar si el parto fue natural o cesárea -"Eso ya no... son detalles. No, no, no" ha expresado- aunque sí ha asegurado que Teresa se encuentra "bien" y que "la verdad que todo muy bien gracias a Dios".

Respecto a cómo ve a José Luis como padre, su hermana ha desvelado que "emocionado. Emocionado y muy contento", confirmando que se le cae la baba con su hijo.

"El nombre, Lucas, lo han decidido ellos. Es muy bonito y le va muy bien" ha añadido, reconociendo que en estos momentos están en un "estado de felicidad pura".

Por último, y aunque la pareja desveló hace tiempo que el padrino de su hijo sería Juan Urquijo, no ha sido hasta momentos antes de su nacimiento cuando salió a la luz la identidad de la madrina: Casilda, una sobrina de José Luis, como ahora ha confirmado su hermana.