Ilia Topuria: "Me considero el mejor del mundo, tengo la convicción de que puedo ganar a cualquiera"

El luchador hispanogeorgiano de artes marciales mixtas Ilia Topuria, flamante campeón del peso ligero de la UFC, confesó este viernes que se considera "el mejor del mundo", porque tiene "la convicción" de que puede "ganar a cualquiera" con "una preparación sólida", como "siempre", y cree que Paddy Pimbett "sería el siguiente" combate en su carrera, aunque también ve "viable" una pelea frente al ruso Islam Makhachev por el cinturón del peso wélter.

"Con una preparación sólida, no creo que nadie me pueda ganar. Si hago la misma calidad de preparación como hasta ahora, que será así siempre, yo me considero el mejor del mundo. Tengo la convicción de que puedo hacer la estrategia para ganar a cualquiera", defendió Topuria en un evento celebrado en Madrid en el que presentó la bebida MUCHO junto a Hijos de Rivera.

De hecho, tras su victoria sobre el brasileño Charles Oliveira el pasado sábado para conquistar el cinturón del peso ligero de la compañía -el segundo título tras el del peso pluma logrado en febrero de 2024-, el hispanogeorgiano ascendió al número uno del ranking libra por libra de la UFC. "Era algo que no tenía en mi cabeza antes de combate, nunca lo tuve, pero que haya sucedido es algo emocionante, me gusta", reconoció.

El luchador afincado en Alicante recordó la pelea contra el brasileño en el mítico T-Mobile de Las Vegas. "Estuvo entretenida, demostré varias partes de mi juego, pudimos luchar, demostrar habilidades en el suelo, la calidad del 'striking', estoy contento", analizó. "Son momentos inolvidables, tienes la energía de todo el mundo, todos vibrando, fue impresionante", rememoró.

"Es una energía que no se puede describir con palabras. Recuerdo la alegría que sentí, te llenas de mucha energía. Ahora con el 'jet lag' que tengo me cuesta recordar, pero estuvo bien", agregó Topuria, que confirmó que la derecha con la finalizó a Oliveira estaba entrenada.

Además, no quiso entrar a valorar las críticas recibidas en redes sociales por los últimos golpes de martillo contra Oliveira con su rival en el suelo. "No es violento, hay unos reglamentos y me los explicaron antes otra vez. Cuando sucede algo así, hasta que el árbitro no lo para no puedes parar", dejó claro.

Y es que si no terminas así un combate, puede pasar "algo malo". "Si en ese momento no rematas, el rival da una señal de vida y el árbitro no decide parar, puede haber daños cerebrales. Estamos preparados para esos golpes. El boxeo es mucho más salvaje, no me importa lo que digan", zanjó el luchador.

Para Topuria "es un sueño hecho realidad" lograr dos cinturones de la UFC. "Siempre me aferre a mis sueños y tuve fe de que este día llegaría. Estoy muy contento y orgulloso de todos los momentos que me han permitido vivir estos dos cinturones, he vivido muchas aventuras. Le diría a los niños que luchen e intenten disfrutar de cada segundo, porque todo pasa rapidísimo", advirtió.

"Tengo dos cinturones y no se cómo ha pasado el tiempo, ha volado. Estoy orgulloso de que he sido capaz de disfrutar de todos los procesos. Siempre he tenido en mi mente y mi conciencia disfrutarlo, porque va a pasar. Quería disfrutar de todo el proceso y lo he conseguido. Me gustaría ser recordado como una persona que lucha por sus sueños, inspirador, quiero ser útil para el mundo, sumar", añadió.

"EL BOXEO ES MUCHO MÁS SALVAJE QUE LAS MMA"

"Los dos cinturones son especiales, es como preguntar a cuál de tus hijos quieres más. Con Volkanovski fue la primera vez, con Max Holloway fue bastante especial, porque fue la primera defensa. Y con Oliveira, mi primer combate en el ligero por el Mundial, no puedo destacar ninguno", explicó.

Así, se ve como "uno de los que representan España en el mundo, pero no el único", porque "hay otros grandísimos deportistas". "Quiero representar a España ganando, que nos conozcan en victoria, como personas que no nos rendimos. España ha criado a grandísimos deportistas, no quedaría bonito de mi parte decir 'sí, soy uno de los mejores deportistas españoles de la historia'", reflexionó.

Y, además, evitó comparar sus triunfos con otras leyendas de la compañía como Connor McGregor. "No gano para superar los resultados de nadie, hago lo que tengo que hacer, luchar por mis sueños. Si lo mío tiene más mérito o menos, no tengo ni idea", dijo. "Sin lugar a duda, le ganaría al McGregor en su 'prime'. Es como comparar a un futbolista brillante de los 80-90 con uno brillante de la actualidad", comentó sobre el irlandés.

Ahora, uno de sus objetivos "puede ser el cinturón del wélter" y Makhachev "es viable". "Si por mí fuera, el sábado que viene tendríamos un combate en España por el wélter, en el primer asalto contra Islam y en el segundo, Paddy Pimblett, pero no depende solo de mí", afirmó riendo.

"Si se me ofreciera el combate con Islam, no tendría problema en esperar. Pero ahora quiero sentarme, visualizar qué quiero, ver qué visión tiene la UFC y juntos construir algo que nos venga bien a las dos partes. Con Islam prefiero sin peso", comentó.

"NO ES FÁCIL PELEAR EN ESPAÑA, PERO EN 2026 PUEDE DARSE"

Sin embargo, cree que el británico Pimbett "sería el siguiente". "Por eso lo subí, fue inteligente, porque es de los más fáciles. No esperaría demasiado, porque si entras con tantos requisitos, a lo mejor nunca se da el combate. Paddy está en problemas porque yo soy flexible", expresó sobre su futuro acorto-medio plazo.

Y valoró la posibilidad de defender el cinturón ante el armenio Arman Tsarukyan, "es el más fácil de todos, mucho más que Paddy". "Imagínate tener la oportunidad de pelear y decir que te retiras porque te duele la espalda, no lo concibo. Yo hubiera salido sin brazo, me daría igual", comentó sobre la retirada del luchador por un problema en la espalda en el UFC 311 cuando era aspirante al título del ligero.

"Mentalmente no está donde tiene que estar. No sabe qué hacer para limpiar su cagada, ahora cree que por estar hablando se le dará la oportunidad, pero la realidad es que va a estar en el congelador un 'ratito'", ironizó.

Asimismo, Topuria abordó la posibilidad de pelear en España próximamente. "No es fácil, pero para 2026 puede llegar a suceder. Ahora la UFC está negociando un nuevo acuerdo para hacerlo en el 'primer time' en Europa, cuando sepamos más detalles, sabremos mucho más qué podemos hacer y qué está en nuestra mano", avanzó.

"El Bernabéu sería impresionante. Es algo que quiero experimentar. Llevo sin pelear en España desde 2018, probablemente. Tengo muchas ganas de pelear delante de toda mi gente. Entonces, no era nada comparado a lo que es ahora, y en ese momento ya se sentía una energía especial. Me gustaría que me acompañara Sergio Ramos", agregó sobre la opciones de hacer la velada en el feudo madridista.

Finalmente, el hispanogeorgiano defendió que se siente valorado por la UFC. "Siempre puedes pensar que pudieron hacer más por mí, pero mira todo lo que han construido, saben mucho mejor que yo como llevar una promotora de ese nivel, sus resultados les avalan. Me siento muy cómodo dentro de la empresa, siempre han cumplido lo que han prometido", agradeció.