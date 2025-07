Bárbara Rey atiza al Rey Juan Carlos ante la publicación de sus memorias: "Hablará de sus proezas que es lo que le va"

Bárbara Rey rompe su silencio sobre las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación', días después de que Planeta haya anunciado la fecha de su publicación, el próximo noviembre. "Unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima" ha apuntado la editorial en una nota de prensa, en la que se incluyen las primeras palabras del Emérito sobre su proyecto más personal. "No tiene derecho a llorar, pero sí a buscar su anhelada reconciliación con el país que tanto ama y añora", apuntan.

Inmersa en la promoción de sus propias memorias, 'Yo: Bárbara', la vedette ha viajado a Barcelona para conceder una entrevista en el programa radiofónico 'Aquí, Catalunya' de la cadena SER, y como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre la biografía del padre de Felipe VI, reconociendo que no tiene "ni idea" de si hablará sobre ella y su relación en el libro.

"Pregúntaselo a él. Ojalá cuente muchas cosas que yo no he contado y que le corresponden a él, no estoy en su mente ni en su cabeza, la verdad. Pero bueno, estoy muy cansada siempre de hablar del monotema" ha añadido implacable, asegurando que seguro que no hablará de todo sino de "sus proezas que es lo que le va".

Lo que sí ha dejado claro es que no tiene ningún miedo a lo que el Rey pueda contar en sus memorias: "Estoy temblando" ha sentenciado irónica.

Mucho más habladora se ha mostrado en la Cadena Ser, en la que, aunque en un principio ha asegurado que "estoy cansada de hacerle tan famoso" cuando le han preguntado por Don Juan Carlos, no ha dudado en recordar cómo comenzó su relación, confesando si se arrepiente de haber grabado sus encuentros íntimos.

"Después de conocerle y de saber la trayectoria que él tiene de mujeres y otra serie de cosas que han salido no me parecería raro, pero en aquel momento era uno de los más extraños. Me llamó y yo creía que era un cómico, que me estaba gastando una broma. Pero claro, cuando ya me dieron el teléfono y le llamé, y me dijeron, 'Zarzuela, dígame', se me pusieron aquí" ha comenzado, rememorando que cuando se vieron por primera vez "ya llevábamos hablando como un mes, y estaba clarísimo. Y a él le encantaba, y a él le gustaba, y era maravilloso, y era divina".

"De pronto piensas que eres un ser como elegido dentro de lo que puede ser tu ruina, pensaba que era lo mejor que podría haberme ocurrido en mi vida. Eso por un lado. Y por otro lado, también me decía que si ponía algún obstáculo y tal, que podría irse al traste mi profesión. He recibido muchas amenazas a lo largo de mi vida, pero vienen a través de personas que pueden ser de su entorno, pero yo no creo que... él no se atrevería a amenazarme directamente" ha asegurado, reconociendo que relaciona las 'advertencias' que recibió en su día y los accidentes de coche que sufrió con su relación con el monarca "porque era en la misma época y en el mismo momento".

Y fueron esas amenazas precisamente, como confiesa, las que le empujaron a 'chantajear' a Don Juan Carlos: "Yo reconozco que en ese momento le estoy pidiendo un dinero porque tengo en mi poder unas fotografías. Y como anteriormente ya venían las amenazas, es por lo que yo tomo determinadas decisiones. Pero yo lo dejo a él libre de sospecha porque es muy buena persona y no creo que pierda cosas así, serían los que querían protegerlo" admite.

Tirando de nuevo de ironía, Bárbara ha dejado claro que no tiene miedo a una posible demanda del Emérito. "Yo soy muy mayor y si me meten en la cárcel, me costará menos vivir porque allí te lo dan gratis" ha bromeado, antes de sincerarse sobre los motivos por los que decidió pedir una millonaria cantidad a Don Juan Carlos a cambio de no hacer público su romance.

"Yo me sentí totalmente obligada. Yo sé que lo que hice estaba mal, pero es que llega un momento en donde retomamos la relación y él sigue portándose conmigo, me sigue utilizando, y me sigue fastidiando él y su entorno en el tema profesional, entonces claro, cosas que yo tengo en marcha y que tú me las echas atrás y que se me estropean, y que yo tengo un ex marido que es drogadicto, alcohólico, que no se ocupa de mis hijos, que no me da una atención, que no me han pagado jamás en la vida la manutención, jamás, y que yo me quedo fuera del mundo artístico en ese tiempo que estoy en el circo, y que yo cuando estoy reactivando mi trabajo y mi profesión y estoy ahí luchando y teniendo cosas delante para poder trabajar, me las echa, me van al traste y tengo que tomar alguna determinación, y no hace nada en absoluto. Y le llamé para vernos pero nunca tuve pensamiento de sacar nada. Yo lo que sí quería es que supiera que lo tenía" ha explicado.

Como confiesa, "me he arrepentido durante mucho tiempo de haberle hecho las fotografías y las grabaciones. Porque yo no soy una persona que tenga mal forma, y no es mi forma de actuar. Y yo creo que lo he demostrado con mis amigas, con mi familia, porque yo a mi familia la he protegido siempre. Pero influyó mucho que yo mantenía a mis padres, a mis hijos y todo".

"Hubo una serie de cosas que me indujeron muchísimo, y la persona que tenía al lado, como era esta amiga, Hortensia, que era una persona que el dinero para ella era lo más importante, fue la que me indujo. Sino no se me habría ocurrido hacerle una cosa así. Ella fue la que me dijo a dónde tenía que ir, a 'La casa del Espía' y todo. Y entonces, pues sí, me ha arrepentido en muchas ocasiones de ese tema. Pero habiendo llegado a esta situación y a este momento de mi vida, viendo lo que hacen otros, eso quiere decir que yo no pueda justificar por qué los demás son peores, que lo son, indudablemente, empezando por él, pues entonces, pues no soy yo tan mala" se ha sincerado.

Respecto a si le ha pesado en algún momento haber hecho daño a la Reina Sofía, Bárbara ha sido rotunda: "El que se tiene que arrepentir es él, porque yo en ningún momento he hablado de ella. La respeto, que bastante ha tenido con aguantarle también. Oye, que cada uno en la vida aguanta lo que quiere también, porque yo aguanté a mi marido que me pusiera los cuernos, y aguanté los malos tratos, y yo, él, nadie es responsable de eso, de ellos. La responsable, en todo caso, sería yo por aguantar y no marcharme. Y entonces, cada barco lleva su vela". "Arrepentido creo que debería estar él de las cosas que me decía de ella" ha añadido demoledora, dejando claro que nunca ha hecho público lo que Don Juan Carlos le contaba de su mujer.

Sobre si cree que el Rey contará todo en sus memorias, la vedette ha apuntado que "en las mías faltan algunas cosas por temor a demanda, pero en las suyas faltarán muchas porque no quiere que las sepamos o que las sepamos en su boca porque muchas de ellas las sabemos, pero no dichas por él".

También ha hablado del "traumático episodio" que vivió con Adolfo Suárez en su despacho de La Moncloa cuando era presidente del Gobierno. "Me cuesta mucho trabajo hablar de él, pero no tengo más remedio que ponerlo porque fue una situación desagradable... Su actitud se volvió cada vez más desagradable e intimidante. Salí llorando, fue una cosa desagradable, que cada uno lo interprete como quiera. pero dejémoslo ahí que tiene un hijo que le gusta más un abogado que a un tonto..." ha reconocido, evitando entrar en detalles sobre qué sucedió realmente y qué proposición le hizo el político, y revelando que por el momento su familia no se ha puesto en contacto con ella "porque saben que digo la verdad".

Una entrevista en la que ha recordado nostálgica a Ángel Cristo: "A veces me asombro a mí misma porque hablo de él en presente como mi marido. Es curioso. Pero yo pienso, imagínate, que el hecho de que yo hable de él como mi marido, eso da a entender clarísimamente que para mí era el hombre de mi vida. Si me hubiese tratado de otra manera, y siguiera vivo, estaríamos juntos"