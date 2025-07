Cayetano Rivera, abatido, emite un nuevo comunicado: "No pretendo ser ejemplo de nada, pero merezco ser escuchado"

En el ojo del huracán mediático tras su detención en la madrugada del lunes acusado de agredir presuntamente a varios agentes de Policía después de protagonizar un altercado con los empleados de una conocida hamburguesería de la madrileña calle Atocha, con los que se habría mostrado violento y agresivo, Cayetano Rivera ha roto su silencio con un nuevo comunicado.

Horas después de trascender su supuesto enfrentamiento con la Policía, el torero salía al paso de las informaciones sobre su paso por el calabozo en un texto publicado en redes sociales en el que aseguraba que "se están difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado". "Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuya labor valoro y reconozco" añadía, pidiendo "discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional".

Y, al ver que la polémica no ha hecho sino acrecentarse con el paso de los días, Cayetano ha vuelto a pronuciarse con un rotundo comunicado en su cuenta de Twitter en el que, negando que agrediese a los policías, se ha sincerado sobre el complicado momento que está atravesando, que ha definido como una "profunda injusticia".

"Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un "terrorista" por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie" comienza devastado su texto. "Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal" ha asegurado, poniendo en valor a la Policía.

"Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho -y, desde mi sentir, el deber- de defenderme de lo que considero una profunda injusticia" ha añadido, reafirmando que es inocente de las acusaciones que se han vertido sobre él desde que salió a la luz pública su detención.

Tras agradecer a los periodistas que "han mostrado interés en lo sucedido", y "rogándoles encarecidamente" que respeten su "intimidad" y la de su "hogar", Cayetano ha expresado que "mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio".

"No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco" ha concluido, dejando entrever que pronto dará su versión sobre lo ocurrido.