Elfman llena de macabra felicidad las Noches del Botánico con su música para Tim Burton

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 6 jul (EFE).- Danny Elfman ha llenado de tenebrosa felicidad este lunes las Noches del Botánico con las bandas sonoras que ha compuesto para Tim Burton, de 'Batman' a 'Eduardo Manostijeras' o la popular 'Pesadilla antes de Navidad', en la que el californiano de 73 años ha interpretado a Jack Skeleton con el estilo macabro, dulce y circense que caracteriza su música.

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'Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton' es el título de un espectáculo también audiovisual -con proyecciones realizadas ex profeso por el cineasta estadounidense de sus bocetos y películas- y en el que Elfman está acompañado, a su paso por España, por la Orquesta y Coro de RTVE, dirigidos por el alemán Christian Schumann.

Dividido en dos partes, el concierto ha tenido en su primer acto una dimensión sinfónica y coral que ha reforzado la potencia narrativa y emocional de las composiciones para 'Charlie y la Fábrica de Chocolate', 'La gran aventura de Pee-Wee', 'Beetlejuice', 'Sleepy Hollow', 'Mars Attacks!', 'Big Fish', 'Batman' y 'Batman vuelve'.

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Tras una pausa de 25 minutos, el segundo acto ha traído la interpretación de 'Miércoles', 'La novia cadáver', 'Sombras tenebrosas', 'Frankenweenie', 'Eduardo Manostijeras' -con la violinista estadounidense Sandy Cameron- y ya como cierre, canciones del maravilloso y macabro musical 'Pesadilla antes de Navidad', con un Elfman muy en forma cantando en el escenario.

La vida de este californiano cambió cuando un joven Burton le encargó la música de su debut en el cine: 'La gran aventura de Pee-Wee' (1985). Entonces él formaba parte de Oingo Boingo, una excéntrica banda de rock que siempre tuvo en el punto de mira a The Specials, Madness, Devo, David Bowie o XTC.

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El estilo 'new wave' con influencias de ska y una cierta locura circense de aquella banda se trasladó a un estilo cinematográfico en el que Elfman ha equilibrado a la perfección lo terrorífico con lo cómico, a través de cambios bruscos de volumen, ritmos erráticos, metales disonantes y ritmos de jazz para reflejar la personalidad de los personajes excéntricos o caóticos en reconocibles leitmotiv.

Autor también de melodías tan emblemáticas y populares como la sintonía de 'Los Simpsons' y de centenares de composiciones para películas de diferentes cineastas como 'El indomable Will Hunting', 'Men in Black' o la última saga de 'Spider-Man', Elfman, nacido en Los Ángeles, centra esta gira solo en su trabajo junto a Burton.

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En sus cuatro décadas juntos, han conseguido ser uno de los tándem más productivos del séptimo arte -a la manera de John Williams y Steven Spielberg o Alberto Iglesias y Pedro Almodóvar- en dieciocho películas con estilo de comedia, drama, fantasía, animación, historias de superhéroes o de monstruos enamorados.

Años en los que ambos han forjado una gran amistad: "Tim es un hombre extraño y yo también, quizás por eso funciona nuestra relación", ha explicado Elfman en alguna ocasión, a pesar de que hubo un parón en su relación que lograron superar. EFE

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