Al menos 18 muertos y cerca de 60 heridos en bombardeos de Rusia contra Kiev

Al menos 18 personas han muerto y cerca de 60 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos lanzados desde última hora del domingo por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han confirmado las autoridades ucranianas.

"Los servicios de emergencia han recuperado dos cuerpos más de entre los escombros de una casa en el distrito de Darnitski", ha informado el Servicio Estatal de Emergencias en redes sociales. Los trabajos de búsqueda continúan.

"Casi 60 residentes más resultaron heridos, entre ellos cinco niños. Todos están recibiendo la asistencia necesaria", había informado previamente el ministro del Interior, Igor Klimenko.

En total, han sido 64 las personas que han logrado ser "rescatadas", ha detallado el ministro del Interior, quien ha cifrado en más de 5.000 los vecinos de la región de Kiev que han tenido que ser evacuados temporalmente mientras continúan los trabajos de los equipos de rescate.

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"A pesar del riesgo que corren, en estos momentos son un apoyo indispensable para miles de personas", ha destacado Klimenko, en alusión a los rescatistas.

Los distritos de Podilski y Darnitski han sido los más afectados por esta nueva ronda de bombardeos sobre la capital ucraniana, que ya la semana pasada fue escenario de ataques a gran escala que causaron una veintena de muertos.

Esta situación coincide con la descrita por el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura. "La situación es cambiante", ha incidido, anotando que "se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares".

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La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 351 drones y 68 misiles contra el país, incluidos seis misiles antibuque 'Zircon', 29 misiles balísticos 'Iskander' y 'Kalibr', y 33 misiles de crucero 'Kh-101'.

Así, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 37 misiles y 326 drones, si bien ha confirmado impactos en 34 ubicaciones de Ucrania, así como la caída de restos de las interceptaciones en otros 16 lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

La cartera ha reseñado que sus tropas han usado "armas de precisión y largo alcance", además de drones, para atacar "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.

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El ataque comenzó horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", planteó en su habitual mensaje vespertino diario.

Por otra parte las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Zaporiyia han informado de nuevos ataques contra la infraestructura eléctrica que ha causado un apagón en la zona.

El gobernador prorruso, Yevhen Balitski, ha dado cuenta de "varias instalaciones eléctricas dañadas" en ataques ucranianos. "Estamos sufriendo un apagón parcial en la región. Hay una evaluación de daños en marcha", ha indicado.