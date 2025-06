Isa Pi se confiesa una semana después de dar a luz: "Yo no quiero estar así, quiero estar feliz siempre"

Una semana después de convertirse en madre de su segundo hijo, Cairo -el primero junto a Asraf Beno- Isa Pantoja se ha sincerado como nunca con sus seguidores sobre esta nueva etapa siendo uno más en casa y, a corazón abierto, ha revelado cómo está siendo su posparto, ha explicado la mezcla de emociones que está experimentando, y no ha dudado en compartir qué es lo que más le está costando después de dar a luz a su pequeño.

Y es que a pesar de estar más feliz que nunca, y de haber cumplido un sueño con la llegada de Cairo a sus vidas, la hija de Isabel Pantoja reconoce lo complicado que está siendo gestionar la montaña rusa de sentimientos encontrados, chocando directamente su alegría por tener a su bebé en brazos con su 'melancolía' por lo que echa de menos estar embarazada.

Con una imagen de su abultadísima tripa poco antes de dar a luz a su segundo hijo -Isa tiene además a Alberto (11) en común con Alberto Isla- ha hecho una sincera reflexión a través de sus stories de Instagram: "Hace una semana estaba así. Estoy viendo vídeos y fotos de mi tripa y no me creo que hace siete días estuviese a pocas horas de conocer a Cairo". "Los bajones me dan por la noche y ahora es que no puedo ni dormir" ha confesado, apuntando que cuando mira a su bebé "hace los mismos movimientos" que cuando estaba en su interior, y no puede evitar preguntarse "¿en qué momento han pasado nueve meses?".

"Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero" se ha abierto en canal, sin ocultar los sentimientos agridulces que tiene al darse cuenta de que ya ha pasado una semana desde que vio por primera vez la carita de Cairo, del que no quiere separarse en ningún momento.

Además, Isa ha compartido un vídeo en Instagram en el que ha vuelto a sincerarse sobre "la montaña rusa de emociones" que está viviendo "justo una semana después de que llegó al mundo mi bebé Cairo". "Nunca pensé que me pasaría esto, por lo menos estos 7 días, es lo que yo estoy experimentando y es que tengo una felicidad increíble, miro a mi familia y soy súper feliz", ha asegurado.

"Quizás de lo bonito que es, me sale a llorar" confiesa, revelando que también tiene "momentos de bajón en los que recuerdo mi embarazo". "No he podido desinstalar la aplicación de embarazo, veo fotos de mi tripa, veo vídeos de cómo idealicé ese embarazo, y que al final ha salido todo como yo quería. Llegó un momento que me dolía muchísimo la espalda para dormir, lo pasaba muy mal. Aun así, era como que se me había olvidado todas esas cosas, ¿sabes? Muchos de vosotros me habéis dicho que ánimo, que bueno, que son la cuarentena..." ha explicado,

"Y yo supongo que será eso, las hormonas, que porque yo no quiero estar así, yo quiero estar feliz siempre. Todo el mundo sabe que el posparto es duro y que tienes que recuperarte físicamente y psicológicamente. O sea, tu cuerpo ha estado durante 9 meses creando vida y ahora pues tienes que recuperarte para estar para tu bebé. Y en este caso, pues tengo que estar para mis chicos. Y espero, o sea, ojalá termine pronto la cuarentena para poder, no sé, poder hacer más cosas", ha confesado, sincerándose sobre esta sensación de felicidad mezclada con pena que está experimentando tras convertirse en madre y que, apunta, está deseando que pase para disfrutar plenamente de su maternidad.

"Y es como que quiero congelar el tiempo. Y pues como que siento que se me escapa. Entonces, me gustaría que todo se quedara así. Y obviamente eso es imposible. Las cosas tienen que avanzar, ellos tienen que ir creciendo. Y ahora mismo estoy ahí. Como que no puedo quitarme esos pensamientos de la cabeza. Pero yo confío en que poco a poco, pues puedan disfrutarlos mucho más que ya lo estoy haciendo. Y lo estoy viendo súper intenso todo", ha concluido.