Makoke sale en defensa de Alejandra Rubio: "Es muy difícil su postura, se arrepiente"

Inseparables en la recta final de 'Supervivientes', y con una amistad que continúa tras el fin del reality -tanto es así que Pelayo Díaz es quien está aconsejándola a la hora de elegir los vestidos que lucirá en su boda con Gonzalo-, Makoke no se ha perdido la fiesta del 39 cumpleaños del influencer este jueves en Madrid.

Radiante, y sin la compañía de su prometido Gonzalo, la colaboradora nos ha contado cómo lleva los preparativos de su 'sí quiero' y, además, se ha pronunciado sobre la polémica en la que está envuelta Alejandra Rubio después de que su novio Carlo Costanzia publicase un vídeo de ambos felicitando a gritos a su hermano Pietro Costanzia desde la puerta de la prisión de Turín en la que cumple condena por intento de asesinato.

"Creo que he recuperado ya, como como una lima, tengo un hambre todo el rato... y el moreno estoy intentando no perderlo, esta mañana me puse un ratito al sol, a mí es que me encanta, yo soy un lagarto" ha respondido a los piropos de la prensa por lo guapísima que está después de tres meses en Honduras.

Una noche muy especial la del cumpleaños de Pelayo en la que Makoke ha revelado que iba a 'portarse bien' para disfrutar a tope este viernes en la boda de su amiga Marta López a pesar de que supondrá reencontrarse con Kiko Hernández, uno de los colaboradores más críticos con ella.

Como ha dejado claro, no le importa en absoluto coincidir con el íntimo amigo de su ex Kiko Matamoros, que como ha revelado en las últimas horas le ha mandado unos audios por WhatsApp que no se ha molestado ni en contestar: "Lo ha hecho para que hablemos, pero ni caso tampoco. Me da igual, o sea, que es un tema que no... Hoy es un día muy bonito, que es el cumpleaños de Pelayo, que lo celebramos, mañana se casa Marta López y creo que esos temas ahora mismo a mí es que, no sé, me la traen al fresco".

La siguiente boda será la suya con Gonzalo y, como reconoce, "estoy como una loca. ¡Me caso, me caso, me caso, me caso!". "Me encanta organizar la boda, lo hago con tanta ilusión... estoy feliz, con los nervios típicos, o sea, estoy disfrutándolo muchísimo, el no tener el vestido, el tener eso... eso te da una cosita en el estómago que es maravilloso. Ya os iré enseñando, ya os iré contando poco a poco" ha comentado, admitiendo que está con los preparativos "como una adolescente, con las cosquillitas nerviosas que tienen las niñas que se casan por primera vez".

Sin embargo, por el momento prefiere no revelar más detalles de su gran día. "Ya os enteraréis. Todo su debido tiempo, que si lo destapo ahora, pierde toda la gracia y la chicha, hay que difundir, ya cuando llegue su día, pues enteraréis de todo, pero pasa, no me gusta ir desgranándolo así, ¿sabes? Porque si no se quita emoción" explica emocionada

MAKOKE SE SOLIDARIZA CON ALEJANDRA RUBIO

El vídeo compartido por Carlo Costanzia, y la actitud indignada de Alejandra Rubio en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver' cuando le preguntaron por este tema, ha provocado que el presentador Joaquín Prat le lance un duro reproche para que se "ubique" y deje esa "actitud a la defensiva" creyendo que sus propios compañeros son sus enemigos.

Un duro mensaje al que la hija de Terelu Campos respondía a través de redes sociales con un comunicado en el que confiesa que se siente "una incomprendida" y echa de menos algo de "empatía" en este momento tan complicado para su familia en el que parece que se está esperando a que "falle para darle un guantazo".

Un estallido que Makoke ha justificado: "Alejandra ha subido un comunicado en sus redes, que no ha estado bien, que se arrepiente, pero también entiendo que es muy difícil su postura, quiere apoyar a su pareja, su pareja está pasando un momento, me parece que muy duro, es libre a hacer y de apoyarlo y es muy duro tener familiares en la cárcel, pero ella, yo creo que ha reconocido 24 horas después que ha errado y que se ha equivocado, y bueno, y hay que entenderle que su posición no es fácil".

Y es que como asegura, "Alejandra está en un punto de mira que es muy criticado todo lo que haga, haga bien, haga mal, es muy criticada. Y encima está en una situación muy complicada y se unen esas dos cosas, entonces, pues al final pasa lo que pasa". "Ella se ha confundido, lo ha hecho mal y así lo ha dicho en sus redes" defiende.

"Yo a Alejandra la quiero mucho, y ella lo sabe, y por eso yo le dije a Terelu el otro día que a mí me molestaba tener diferencias con ella por Alejandra, porque yo a Alejandra la quiero, porque la he conocido de pequeñita, la he vivido mucho, está mucho en mi casa, y yo a Alejandra la quiero mucho" ha concluido.