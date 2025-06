Pelayo Díaz celebra su cumpleaños rodeado de sus compañeros de 'Supervivientes' y con llamativas ausencias

En uno de los mejores momentos de su vida tras su paso por 'Supervivientes', Pelayo Díaz cumple este sábado 28 de junio 39 años. Una fecha muy especial que ha querido celebrar por todo lo alto este jueves en la terraza de un conocido restaurante de Madrid con vistas a la Gran Vía, y con la presencia -como no podía ser de otra manera- de algunos de sus compañeros de reality, aunque también ha habido varias ausencias sonadas.

Entre los invitados, Makoke -en esta ocasión sin su prometido, Gonzalo-; Damián Quintero y su mujer Casandra -desmintiendo así los rumores de crisis e infidelidad surgidos en los últimos días; Laura Cuevas, Nieves Bolós o Joshua Velázquez, que han derrochado risas y buen rollo en la gran noche del influencer.

Ha llamado mucho la atención que Álvaro Muñoz Escassi -que ha tenido muy buena relación con Pelayo durante el concurso- no haya estado en la celebración, prefiriendo disfrutar de una cena romántica con Sheila Casas, de la que no se ha separado desde que terminó 'Supervivientes', en lugar de acompañar al asturiano mientras soplaba las velas de su tarta. Borja González, por su parte, está disfrutando de su premio en Valencia con su familia, de ahí que tampoco haya asistir al cumpleaños.

Sin embargo, a nadie ha sorprendido la ausencia de José Carlos Montoya, Anita Williams, en el punto de mira y en un delicado momento anímico tras su ruptura, y con los que el diseñador protagonizó numerosas discusiones en Honduras, ni la de Carmen Alcayde, por la que ha dejado clara su antipatía cuando han coincidido en el plató de 'TardeAR', en el que ambos colaboran. También ha habido representación del progama en la fiesta, con rostros como Miguel Ángel Nicolás, Leticia Requejo, o Cristina Cifuentes.

Y por supuesto su novio Gal Marom, con el que Pelayo -con bermudas, camisa y zapatos negros- llegaba pletórico a su fiesta. "Es el 28, pero hoy es San Pelayo así que lo celebro, lo celebro hoy. Estoy un poco nervioso porque hace mucho que no organizo una fiesta tan grande, bueno tan grande, una fiesta de cumpleaños así para mucha gente, entonces estoy como sobrepasado, como cuando ibas a la discoteca de pequeño que te ponías nervioso porque te hacía ilusión" ha confesado con una sonrisa, muy emocionado por poder celebrar sus 'treintaytodos' con sus amigos más cercanos.

Como ha revelado, "no pensaba hacer nada por mis 39, pensaba hacer una fiesta grande por mis 40, pero estando en 'Supervivientes' cambié de opinión, decidí que iba a celebrar todo, absolutamente todo. Todo mi vida siempre, así que cambié de opinión y nada, espero encontrarme con muchos compañeros de varias épocas de mi vida hoy. Seremos 50 o así, sí, sí".

"Van a venir gente de la isla, otros que no pueden venir, no, todos no, ojalá. A ver, hay gente que no ha sido invitada, pero no por nada, sino porque creo que no se iba a entender la invitación, no es una invitación de compromiso, esto es de verdad, gente que es amiga mía y que lo lleva siendo mucho tiempo o que lo va a ser para siempre" ha explicado respecto a las presencias y ausencia de los supervivientes, confirmando que Escassi sí estaba invitado aunque finalmente no ha asistido.

Todavía adaptándose a la vuelta a la normalidad tras tres meses en Los Cayos Cochinos, Pelayo reconoce que lo más "fuerte" es su relación con la comida: "Yo antes pasaba muchísimo de la comida, de verdad, y ahora sigo con la ansiedad de no dejar nada en el plato, pensar en comida todo el tiempo y pegarme atracones". "Espero volver a entrenar la semana que viene. Es algo que todavía no he retomado, pero creo que ya me hace falta, sí, sí, no quiero efecto rebote, eso es lo que más miedo me da" ha confesado.

Su deseo de cumpleaños, aunque suene a "tópico", es "salud". "Qué afortunado soy, porque es que lo tengo todo, o sea, es que tengo trabajo, mi familia está sana y bien todavía, tengo unos amigos increíbles, no sé, siento como el cariño de la gente, que eso igual otros cumpleaños no lo sentía tanto. Afortunadamente estos 39 empiezan increíble, o sea, que no necesito nada material, y lo que no es material espero tener aquí hoy a todos mis amigos brindando conmigo, y eso es todo" ha expresado muy emocionado.

También convertirse en padre, aunque como admite "casi me da hasta cosa seguir hablando de ello. Es un deseo que tengo, pero hasta que no se materialice, tampoco prefiero hablar mucho de ello, porque si no vamos a estar todo el día preguntando sobre ello y al final no... Sabéis que soy de los que quiere, pero paso a paso y bueno, primero hay otros temas, así que nada".

Por último, Pelayo ha querido negar los rumores de que con Joshua podría haber algo más que una amistad: "Yo creo que la gente tenía tan en la cabeza que nos íbamos a llevar mal, que cuando nos quisimos conocer él y yo, y hablamos de moda, y nos confesamos que teníamos una opinión, bueno, él me confesó que tenía una opinión diferente de mí, creo que fue muy bonito". "Igual que muchas veces se malinterpreta una amistad entre un hombre y una mujer, entre dos maricas pasa lo mismo, ahora que estamos en el mes del orgullo, entre dos chicos, es verdad que cuando somos gays al final parece que si no vamos a tener algo no podemos ser amigos, que obviamente no es así, pero vamos, yo le adoro y le respeto muchísimo y espero tenerle como amigo mucho tiempo" ha sentenciado.