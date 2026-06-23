Agencias

La 'Scaloneta' regreso a su cuartel general en Kansas City

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Dallas (Estados Unidos), 22 jun (EFE).- La selección argentina regresó esta misma tarde a su cuartel general en Kansas City, tras imponerse por 2-0 a Austria, en el partido de la segunda jornada del grupo J disputado en el AT&T de Arlington.

El equipo de Lionel Scaloni tomó un vuelo a Kansas City horas después de confirmar su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ahí permanecerá hasta el próximo viernes, cuando de nuevo se desplazará a Dallas, para cerrar la fase de grupos en el AT&T contra Jordania.

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El técnico ha dispuesto un entrenamiento este martes, a las 11.45 horas. EFE

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