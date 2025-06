Álvaro Muñoz Escassi se pronuncia sobre la polémica de Valeri

Disfrutando al máximo de su tiempo libre después de estar separados durante más de dos meses por su participación en 'Supervivientes 2025', Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se han dejado ver en la capital madrileña disfrutando de una comida con sus seres queridos entre los que se encontraban Lara Dibildos.

Después de compartir su tiempo con amistades, la pareja exprimía al máximo la sobremesa hasta que ambos decían poner fin a su reunión... y ha sido entonces cuando se le ha preguntado al jinete por la polémica entrevista que ha concedido Valeri a la revista 'Lecturas'.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que no tenía ni idea de que Valeri era una de las 'chicas' con las que Ábalos se ha codeado en estos últimos años: "Yo acabo de llegar ahora mismo y... imagínate, no sé nada y no veo nada". Tampoco sabe cómo va su juicio contra ella, ya que confía plenamente en sus abogados: "Yo no tengo ni idea de nada".

Por otro lado, Escassi ha jugado de nuevo a la ambigüedad cuando se le ha preguntado si ha hincado rodilla ya y le ha pedido matrimonio a Sheila, confesando que "no lo puedo contar abiertamente, pero sí pasó algo fue antes de irme a la isla".

Además, ha confirmado que ya conocía a la familia de su pareja: "Sí, pero ya la conocía, a los padres les he conocido ahora a la vuelta, son encantadores", demostrando así que su relación está pasando por su mejor momento.