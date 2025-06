Al menos diez muertos en un ataque durante una festividad en el centro de México

Al menos 10 personas han muerto y varias han resultado heridas por un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados durante la festividad de San Juan en un domicilio de la ciudad de Irapuato, en el centro de México, según han informado este miércoles las autoridades del país norteamericano.

El tiroteo se registró durante la noche del martes al miércoles en la ciudad del estado de Guanajuato. Posteriormente, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha lamentado el ataque y ha aseverado que este fue resultado de un "enfrentamiento" donde "lamentablemente fallecieron niños".

No obstante, no ha dado más detalles sobre el asunto, pero ha matizado durante su rueda de prensa matutina que ya se ha abierto una investigación al respecto. Las autoridades estiman que 17 personas podrían haber resultado heridas, si bien no se ha podido confirmar este extremo.