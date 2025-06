El ministro italiano de Defensa dice que OTAN debe cambiar y dialogar con el Sur global

Roma, 20 jun (EFE).- El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, cuestionó este viernes el futuro de la OTAN, al considerar que se trata una organización que "ya no tiene razón de existir" por lo que debe "transformarse" y "dialogar con el Sur del mundo".

"La OTAN ya no tiene razón de existir, antes el centro del mundo era el Océano Atlántico, ahora es el mundo entero, antes el centro eran Estados Unidos y Europa y ahora está todo el resto con el que se debe construir una relación", dijo en una conferencia en Padua (norte), según los medios locales.

Crosetto reflexionó sobre el papel y la razón de ser del organismo ante la cumbre que la Alianza celebrará la próxima semana en La Haya, donde se abordará el aumento del gasto militar de los países miembros y sus retos futuros.

"Si la OTAN nace para garantizar la paz y la defensa mutua, o se convierte en una organización que asume esa tarea dialogando con el Sur del mundo, y por lo tanto se transforma en algo profundamente diferente, o no lograremos el objetivo de tener seguridad dentro de reglas que valgan para todos", explicó.

Preguntado sobre si EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, ha dicho que baraja sumarse a Israel en su ofensiva contra Irán, ha pedido el uso de sus bases en Italia, Crosetto fue tajante: "En este momento no hay ninguna solicitud".

"Existe un convenio que regula el uso de las bases que deben ser utilizadas por motivos diferentes a los normales, pero por el momento no hay ninguna solicitud. No tiene sentido hablar de algo que no existe, pero cada vez que el Parlamento pide que se informe, se informa, no es una práctica, es una obligación", dijo.

Y sobre si existen motivos de preocupación de la opinión pública italiana frente a los conflictos internacionales, el ministro dijo: “Italia no debe preocuparse, yo sí, porque tengo la responsabilidad de la defensa del país. Las guerras están aún lejanas, aunque el mundo es mucho más difícil que hace 4 o 5 años”. EFE