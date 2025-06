El ministro de Defensa israelí asegura que Jameneí "no debería seguir existiendo"

Jerusalén, 19 jun (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que el líder supremo iraní Alí Jameneí, a quien se refirió como "el Hitler moderno", "no debería seguir existiendo", en declaraciones a la prensa desde el hospital donde esta mañana hizo impacto un misil de Irán.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han recibido instrucciones y saben que, para lograr todos los objetivos, este hombre, sin lugar a dudas, no debería seguir existiendo", dijo Katz, en declaraciones recogidas por medios como The Times of Israel o Ynet.

En los últimos días, tanto Katz como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han endurecido su retórica contra las autoridades iraníes, al tiempo que el Ejército ha intensificado sus bombardeos contra el país persa, donde cientos de personas han muerto, incluidos altos cargos militares y científicos nucleares.EFE