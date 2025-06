Aumentan especulaciones de una intervención de EE.UU. en Irán

(Bloomberg) -- Una reunión celebrada durante la noche entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su equipo de seguridad nacional garantizó que las tensiones sigan siendo altas en Medio Oriente, con especulaciones generalizadas de que Estados Unidos está a punto de unirse a los ataques de Israel contra Irán.

Las maniobras diplomáticas de la Casa Blanca y una serie de publicaciones de Trump en las redes sociales reforzaron la percepción de que el líder estadounidense está considerando uno de los pasos más trascendentales de su presidencia. Una acción militar directa de Estados Unidos junto a Israel mejoraría en gran medida las posibilidades de poner fin de forma permanente al camino de Irán hacia un arma nuclear, pero correría el riesgo de sumir a la región rica en petróleo en un conflicto generalizado.

La reunión celebrada el martes en la capital estadounidense duró más de una hora, según personas familiarizadas con el asunto. Trump habló después con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó un funcionario de la Casa Blanca. No se hicieron más comentarios oficiales.

Horas después de la conferencia en la Sala de Situación, la Casa Blanca anunció que Trump se reuniría el miércoles con el jefe del ejército pakistaní. El país sudasiático, aliado clave de Irán, ha expresado su disposición a actuar como mediador entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo el lunes que Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones sobre sus actividades atómicas si Israel se abstiene de nuevos ataques, citando comunicaciones directas con su homólogo en Teherán.

“Nuestra intención siempre ha sido que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sean un éxito”, dijo Dar en el Parlamento.

Antes de reunir a sus asesores de seguridad, Trump publicó una exigencia de “RENDICIÓN INCONDICIONAL” de Irán y amenazó con un posible ataque contra el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’”, afirmó Trump en las redes sociales.

“Es un objetivo fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora”.

Irán no dio señales de retroceder y reiteró su intención de responder con la fuerza si Estados Unidos se involucraba directamente en los ataques israelíes.

“Irán responderá y lo hará con mucha seriedad”, declaró Ali Bahreini, embajador iraní ante las Naciones Unidas, a los periodistas en Ginebra. “Nadie debe esperar que Irán muestre ningún tipo de moderación y se muestre indiferente ante la seguridad de nuestro pueblo. Y detendremos esta agresión por todos los medios”.

Las armas estadounidenses se consideran cruciales para lograr una destrucción más completa del programa atómico de la República Islámica, el objetivo declarado del ataque israelí que comenzó a finales de la semana pasada. Sin embargo, aunque Estados Unidos es el socio defensivo y proveedor de armas más cercano de Israel, Trump se ha resistido hasta ahora a las peticiones de algunos aliados políticos para que se sume a los ataques contra Irán.

