Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, así ha sido su emocionante reeencuentro tras 102 días sin verse

Álvaro Muñoz Escassi ha vivido este martes una de las noches más inolvidables de su vida. Tras una final de infarto en la que lo dio todo y en la que durante muchos momentos parecía que iba a ganar 'Supervivientes 2025' -aunque finalmente fue Borja González el elegido por la audiencia para llevarse el cheque de 200.000 euros de premio, quedando en segunda posición-, el jinete protagonizaba las escenas más emocionantes de la gala.

Antes de descubrir el veredicto del público, Escassi se reencontraba en una sala de Mediaset con sus dos hijos, Anna Barrachina y Álvaro Muñoz, y con su ex Lara Dibildos, uno de sus grandes pilares. Nada más verlos, el andaluz rompía a llorar y se abrazaba a los tres, dando rienda suelta a su emoción y mostrando su lado más familiar y vulnerable.

Unas lágrimas que aumentaban cuando su hijo confesaba lo orgulloso que está de que sea su padre: "Es el ejemplo al que quiero llegar en la vida, cuando sea mayor quiero ser como él. Es el mejor padre que puedo pedir". "Es un atleta, es muy competitivo y es la mejor persona que uno puede ser. Creo que lo ha demostrado" añadía su hija ante la orgullosa mirada del superviviente, que aseguraba que pasase lo que pasase en su duelo contra Borja, "yo ya he ganado".

"Para mí no podía haber sido más bonito llegar esta aquí. Ha sido precioso llegar hasta donde he llegado y dar lo mejor de mí. Estoy súper feliz y agradecido a todo, a la cadena, a la productora... a todos los que hacen posible este programa. Y al servicio médico. Yo ya he ganado" reconocía.

Minutos después, Álvaro entraba al plató y se producía su esperado reencuentro con su novia, Sheila Casas -que hasta ahora no había acudido a ninguna gala- después de 102 días sin verse. Muy emocionados, ambos se abrazaban y se besaban y la hermana de Mario Casas declaraba su amor como nunca por el jinete: "Cuánto tiempo. Tenía muchas ganas de verle. Lo has hecho increíble, estoy muy orgullosa de ti. Yo te amo" confesaba antes de darse un apasionado beso de película.

Y aunque finalmente no lograba hacerse con la victoria, Escassi abandonaba la final de 'Supervivientes' triunfante y con una gran sonrisa. Mientras Lara, su hijo Álvaro y Anna Barrachina salían juntos de Mediaset, el sevillano lo hacía con su pareja, derrochando miradas y sonrisas que reflejan su felicidad por su reencuentro tras más de tres meses sin verse.

Aunque no ha querido atender a la prensa por la emoción del momento, el jinete sí ha saludado con la señal de la victoria a las cámaras, dejando claro que está feliz por su segundo puesto en el reality y, sobre todo, por estar de nuevo con Sheila.