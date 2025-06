Xabi Alonso: "Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posible"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha admitido el "poco tiempo" dirigiendo a sus nuevos pupilos, pero ha abogado por "intentar ser lo más efectivos posible" contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, EE.UU.) durante la jornada 1 dentro de su grupo en el Mundial de Clubes de la FIFA.

"Es fundamental que haya ese equilibrio tanto ofensivo como defensivo, que haya compromiso y que todos estén involucrados en todas las fases. Creo que, en las distancias, que el equipo esté junto nos va a facilitar en mucho y hemos ido hablando. Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más efectivos posible, que el punto de partida sea bueno", declaró Alonso este martes en rueda de prensa.

"Estoy seguro de que el último día del torneo seamos mejor equipo de lo que hemos empezado porque vamos a tener tiempo de ir hablando de cosas, de ir viendo si es el camino bueno, si esto funciona, cómo podemos corregirlo... Nos va a ir diciendo muchas cosas los partidos y por eso el punto de partida es mañana", explicó el técnico merengue.

"Yo creo que si en el equipo tenemos mejores distancias, tanto con balón como sin balón, vamos a estar mejor posicionados y todo va a funcionar mucho mejor. Por lo tanto, que nos reconozcamos dónde tenemos que estar. Y luego estaremos para tener la posesión, para recuperar, para que el equipo esté más corto", argumentó el tolosarra.

Luego habló de Bellingham. "Tiene la capacidad de abarcar mucho campo. Pero tiene que partir de la posición correcta y yo creo que Jude tiene alma de centrocampista. A él le gusta poder participar en la elaboración y luego tiene esa gran calidad de poder llegar. Entonces, el punto de partida va a ser importante, lo hemos hablado. Es muy dinámico, abarca mucho campo. Y encontrarlo en las posiciones correctas a él le va a ayudar y a todo el equipo nos va a ayudar", auguró.

"Lo que sí he sentido es que los jugadores están con ganas, están con ilusión después de haber cerrado una etapa fantástica que han tenido y que hay caras nuevas y que la recepción ha sido buena a la hora de que haya ciertos cambios, es natural, y que el momento es bueno para todos. Luego encender, hay que demostrarlo en el campo", añadió Alonso.

Además, analizó el estado físico de Mbappé y los demás. "Kylian se encontraba hoy por la mañana algo mejor, pero no suficientemente bien. Entonces era mejor casi que ni salir a entrenar porque estábamos... hace mucho calor evidentemente, ya lo estáis viendo. Y ver un poco con la evolución cómo se encuentra. Le vamos a esperar hasta el último momento, mañana por la mañana decidiremos. Y con el resto de jugadores. Todos están evidentemente con ganas ,pero están en diferentes fases", indicó.

Fue preguntado más por el calor. "Me preocupa cero porque es lo que hay y creo que en eso no puedo hacer nada. En algo que no tengo control pues intento no preocuparme e intentar llevarlo. Evidentemente condiciona mucho por el horario, por la zona en la que estamos. Pero eso ya no podemos cambiarlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que saber adaptarnos en diferentes momentos del partido, en diferentes fases. El ritmo va a condicionarlo mucho y tenemos que llevarlo bien", reiteró.

"El día a día es muy bueno. La calidad individual es brutal, yo creo que eso no era ni una sorpresa. Y ahora se trata de nosotros trabajar. Yo lo que habían hecho pues lo respeto mucho, lo valoro mucho y la verdad es que el trabajo de Carlo [Ancelotti] fue fantástico porque es el entrenador con más éxito. Ahora empezamos una nueva etapa y vamos a trabajarlo a nuestra manera, pero sí que la calidad individual y las conexiones que hay, pues hay una muy buena base", reconoció Alonso.

Sobre Rodrygo Goes también charló el entrenador madridista. "Sé qué es lo que había pasado, cómo el final de la temporada no fue fácil para él. Pero se tomó un tiempo que yo creo que fue bueno para él. No fue con la selección para un poquito resetear su cabeza y desde el primer día hablamos y le veo con ganas, le veo con ganas de disfrutar en el campo, de aportar, de disfrutar sobre todo con su calidad, con todo lo bueno que nos puede dar. Lo hablamos, lo hemos compartido y ahora vamos a tener que ponerlo en práctica", aludió al delantero brasileño.

"Con Dani [Ceballos] claro que hablamos en el día a día. Dani es un jugador muy inteligente, le gusta mucho el fútbol y compartimos pequeñas conversaciones. Igual sí que no hemos tenido la gran conversación todavía de esto, pero hemos tenido comentarios, hemos tenido charlas de lo que quiere el equipo, de lo que han sido, de lo que podemos ser y le veo que le gusta mucho el fútbol, o sea que estoy muy contento", dijo.

"El Al Hilal no ha jugado mucho últimamente, pero tiene un buen equipo con mucha calidad y muy buenos jugadores. Es un club muy fuerte, estaban luchando por muchos títulos y obviamente cuentan con un buen equipo. Con un entrenador de máximo nivel que jugó la final de Champions League. Vamos a ver qué pasa, pero obviamente nos enfrentamos a un gran rival y es un reto bastante intenso para nosotros", valoró al oponente.

"Tenemos 11 jugadores y tenemos que asegurarnos de que todos estos jugadores reman en la misma dirección. En los pocos días que hemos tenido, hemos intentado trabajar en todos esos aspectos, pero todavía hay mucho camino por recorrer y veremos qué pasa en los próximos días", insistió sobre sus planes de trabajo en los primeros días como merengue.

"En cualquier competición que el Real Madrid esté compitiendo, es un candidato natural, es un candidato merecido. Luego hay que demostrarlo, evidentemente, pero sí que venimos aquí con esa intención. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio", se refirió Alonso a la fecha de la final. "Sabemos que tenemos que dar pasos y esos pasos nos van a ayudar mucho porque esto es una etapa con un buen punto de inicio, pero que se va a ir desarrollando; sin duda que es el objetivo", aseveró.

Más adelante analizó a Huijsen y Alexander-Arnold: "Dean y Trent han generado un impacto instantáneo. No son jugadores que necesitan tanto entrenamiento, tanta teoría, sino que todo se ha generado de manera directa. Lo aprenden rápidamente y justamente estamos empezando esta competición. En la competición es donde te das cuenta de dónde estás parado y te das cuenta de lo que estás empezando. El proyecto final aún no ha concluido, así que es un proceso que debe gestarse día con día".

Por último, ¡ tuvo palabras sobre Vinícius Jr.: "No lo conocía, lo había visto mucho y todo lo que veía y todo lo que había escuchado... en 10 segundos prácticamente ya lo reconocí. Su forma de ser, su forma de comunicarse con la gente. Es un jugador muy pasional, muy emocional. Y hay que estar cerca suyo, con ese tipo de jugadores. Y es la idea que tengo. Cómo lo podemos usar en la mejor manera, en la mejor posición".