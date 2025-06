"Soy la última en enterarme". María Zurita reacciona a los planes del Rey Juan Carlos de mudarse a Portugal

Días después de la publicación de las memorias de Bárbara Rey, el Rey Juan Carlos ha regresado a España. Ajeno a las revelaciones sobre su relación que la vedette hace en su libro, el Emérito aterrizaba este lunes por la tarde en el aeropuerto de Vigo e, inmediatamente, ponía rumbo a la residencia de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo, que una vez más se convertirá en su 'cuartel general' durante esta semana en la que tiene previsto participar al timón de 'El Bribón' en las regatas que arrancarán el próximo viernes en aguas de la localidad gallega.

Al margen de la autobiografía de Bárbara, el Emérito está en el punto de mira después de que 'Monarquía Confidencial' haya revelado que aprovechará su visita para viajar a Portugal y buscar una vivienda que se adapte a sus necesidades, ya que tendría en mente abandonar Abu Dabi -donde reside desde agosto de 2020- para comenzar una nueva vida en el país vecino.

Citando a fuentes cercanas al Monarca, Don Juan Carlos estaría valorando pasar los últimos años de su vida en Portugal para estar más cerca de España, y habría visto opciones residenciales en zonas como Cascais y Estoril, que ya acogieron en el pasado a miembros de la familia Borbón y que él frecuentó en su juventud.

Una información que ha pillado de sorpresa -o por lo menos, lo ha disimulado muy bien ante las cámaras- a su sobrina María Zurita, que horas después del regreso del Emérito a nuestro país ha asistido al funeral en memoria de Francisco de Borbón y Escasany que se ha celebrado en la capital con la presencia de numerosos rostros conocidos, y de la hija del fallecido, Olivia de Borbón.

Confirmando con una sonrisa y un escueto "lo sé, muchas gracias", que estaba al tanto de que Don Juan Carlos está de nuevo en Sanxenxo, y sin revelar si aprovechará estos días para reencontrarse con él, la hija de la infanta Margarita ha asegurado que no está al tanto de los planes de su tío de visitar Portugal para buscar una vivienda de cara a mudarse próximamente al país luso: "No tengo ni idea. Soy la última en enterarme" ha afirmado muy discreta.

Respecto a las memorias de Bárbara Rey, María ha preferido guardar silencio y no pronunciarse sobre qué le parece como familiar del Emérito que hable de su relación en el libro: "No tengo ni idea tampoco. No me pronuncio tampoco. Me ha encantado veros, de verdad" ha zanjado, dejando en el aire si se desplazará a Sanxenxo con su madre para pasar unos días con el Monarca, al que están muy unidas.