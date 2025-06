Mónica García confía en que el tratamiento para ataxia de Friedreich sea financiado "próximamente"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el tratamiento para la ataxia de Friedreich, omaveloxolona, se encuentra en un proceso de evaluación "complejo" y "garantista" por parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) y confía en que su financiación se produzca "próximamente".

Así lo ha apuntado este martes durante la sesión plenaria en la Cámara Alta en respuesta a la pregunta del senador 'popular' José Manuel Aranda, quien ha cuestionado a la ministra sobre el plazo que plantea Sanidad para financiar la omaveloxolona a los pacientes, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) haya recomendado su comercialización y la CIPM haya rechazado financiarlo en España aduciendo "datos de racionalización del gasto farmacéutico".

"El tratamiento para la ataxia de Friedreich está en estos momentos en un proceso de evaluación (...) y he de decirle que esa Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos no habla de racionalización de los gastos, habla de un entramado mucho más complejo de evaluación de las tecnologías, de la evaluación de la eficacia y de la evaluación de la eficiencia", ha aseverado García.

En esta línea, ha insistido en que la financiación de medicamentos en España, "por suerte", no depende de ella como ministra ni de una decisión unilateral, sino de un "complejo entramado garantista" que permite que los fármacos lleguen "a quien tienen que llegar" y contribuyan a la "sostenibilidad" del sistema, para lo que los comités técnicos de profesionales se basan en la evidencia científica para negociar con las compañías farmacéuticas.

"¿Usted está seguro que las comunidades del Partido Popular que están en esa comisión no votan en contra? ¿Usted está seguro que no ha sido el Partido Popular en esa comisión la que ha votado en contra a todos y cada uno de los medicamentos que usted trata de ir aquí? No me lo puede asegurar, ¿no? Bueno, pues yo ya le digo que en muchas de esas comisiones quien vota a favor es el Ministerio de Sanidad", ha subrayado la ministra.

En el turno de réplica, José Manuel Aranda ha reprendido a García porque solo son algunos hospitales de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha los que financian con recursos propios el tratamiento a ocho o nueve pacientes de ataxia de Friedreich, que tiene una prevalencia de 1,34 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, ha asegurado que el fármaco está financiado en Alemania, Luxemburgo, Austria, Chipre o Croacia.

"Solo uno de los 17 medicamentos huérfanos que han sido aprobados en 2024 se aprobó en la primera sesión (del CIPM)", ha criticado Aranda para denunciar a continuación los "fracasos sonados" de Mónica García, poniendo ejemplos como la huelga de médicos o la Ley ELA. "Sus compromisos en la OMS y con los ciudadanos son meras palabras, los hechos la retratan", ha resaltado.