Marta Peñate da la última hora sobre su salud tras perder el bebé que esperaba: "No he expulsado el embrión"

El pasado 5 de junio, Marta Peñate y Tony Spina compartían con sus seguidores la peor de las noticias. A través de un comunicado conjunto publicado en sus cuentas de Instagram, la televisiva pareja anunciaba que habían perdido el bebé que esperaban.

"Realmente esto es algo súper duro para nosotros. Diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos. El martes, Marta tuvo un leve manchado y decidió ir a urgencias. Resultado: ha perdido el embarazo, ya no late el corazón. Ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida" reconocían destrozados, asegurando que a pesar de este duro golpe no van a renunciar a su sueño de convertirse en padres, aunque a partir de ahora y tras lo sucedido vivirán su proceso en la intimidad.

Doce días después, tras disfrutar de una escapada con el italiano a Canarias para superar este doloroso trance, Marta ha dado la última hora sobre su estado de salud a través de un storie en el que ha confesado que todavía "no ha expulsado el embrión" y no sabe cómo proceder.

"Primero, me he puesto mala. Como notaréis en mi voz, me he puesto mala. Me he ido de vacaciones y me he puesto mala. La mala suerte me persigue y siempre me pilla. No soy rápida. Estoy con la cabeza que me va a explotar", ha revelado.

"Y, por otro lado, una de las cosas de las que me alegro es de haber hecho esto público. No he expulsado el embrión de forma natural y estoy de camino al hospital para ver qué hago" ha añadido, reconociendo que aunque "yo estaba segura de que quería hacerme un legrado, el problema es que no sé si tomarme las pastillas abortivas".

"A pesar de que me habéis dicho muchas que es como un parto, sé que el legrado puede tener alguna consecuencia, que es difícil, pero como soy el bajo porcentaje de todo pues no sé... Las mujeres que habéis pasado por esto, ¿Qué me recomendáis? Tengo un dilema increíble", se ha sincerado, confesando que no qué va hacer y que espera que en el hospital le aconsejen la forma de expulsar el embrión que menos riesgos tenga para su salud.