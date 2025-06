Implante cerebral de Neuralink logra simular visión en un mono

(Bloomberg) -- Neuralink Corp., empresa de Elon Musk, utilizó un implante cerebral para permitir que un mono viera algo que no estaba físicamente allí, según un ingeniero, en su camino hacia su objetivo de ayudar a las personas ciegas a ver.

El dispositivo, llamado Blindsight, estimuló áreas del cerebro de un mono asociadas con la visión, dijo el viernes el ingeniero de Neuralink Joseph O’Doherty en una conferencia. Al menos dos tercios del tiempo, el mono movió los ojos hacia algo que los investigadores intentaban engañar al cerebro para que lo visualizara.

Los resultados son los primeros que Neuralink ha dado a conocer sobre las pruebas de Blindsight, un chip cerebral que imita la función de un ojo. Se trata de una frontera muy vigilada para el desarrollo de dispositivos cerebrales, un campo científico que está poniendo a prueba los límites de cómo se puede utilizar la tecnología para tratar potencialmente afecciones intratables.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Al igual que con todos los estudios en animales, es una incógnita cómo se aplicarían los resultados a los seres humanos. El dispositivo no está aprobado para su uso en seres humanos en Estados Unidos.

El objetivo a corto plazo de Blindsight es ayudar a las personas a ver, y el objetivo a largo plazo es facilitar una visión sobrehumana, como la infrarroja, según ha declarado Musk. La empresa lleva varios años probando Blindsight en monos y espera probarlo en humanos este año, según declaró el multimillonario en marzo.

Al margen de la conferencia, O’Doherty declinó hacer más comentarios sobre el trabajo de Neuralink.

Neuralink también está implantando dispositivos en personas paralizadas que les permiten comunicarse directamente con ordenadores, una de las varias empresas que operan en este campo tecnológico en expansión.

Hasta ahora, cinco personas han recibido implantes de Neuralink, según ha declarado Musk. Tres fueron implantados en 2024 y dos en 2025, según la presentación de O’Doherty en la conferencia Neural Interfaces. En algunos casos, los pacientes utilizan su dispositivo Neuralink durante unas 60 horas a la semana.

En el futuro, los dispositivos cerebrales que utilicen una tecnología similar podrían permitir a las personas paralizadas moverse o caminar, según ha declarado Musk.

Las aspiraciones médicas de Musk son un paso más hacia el objetivo de aumentar la velocidad de la comunicación humana para todos, lo que permitiría “mitigar el riesgo de la superinteligencia digital”, afirmó Musk en 2024. También está desarrollando inteligencia artificial a través de su empresa xAI Corp.

En última instancia, la empresa quiere que el sistema Blindsight incluya unas gafas que ayuden a que el chip funcione, según afirmó O’Doherty en su charla.

Las pruebas en monos tienen ventajas. La corteza visual de un mono está más cerca de la superficie del cerebro que en un humano, lo que facilita el acceso, dijo O’Doherty en la presentación. Neuralink podría utilizar su robot quirúrgico para insertar su implante en las regiones más profundas del cerebro de una persona, añadió.

Nota Original: Neuralink Device Helps Monkey to See Something That’s Not There

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.