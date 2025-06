Bárbara Rey reaparece en Torrevieja tras el huracán mediático

Tras hacer públicas sus memorias esta semana y sentarse en el plató de '¡De viernes!' para hablar de todo lo que confiesa en sus páginas, Bárbara Rey reapareció ante las cámaras este sábado en Torrevieja de la mano de Eduardo Navarrete.

Además, la vedette recibió una sorpresa por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, ya que le hicieron entrega de una placa en el desfile de 'Torrevieja Weekend 4 By Eduardo Navarrete':

"Bárbara, esto es uno de los secretos más bonitos que tiene la ciudad de Torrevieja, que son nuestras lagunas saladas, donde se hace la sal, que somos muy conocidos por esa laguna rosa, pues esa laguna rosa es capaz de hacer estos barcos de salta maravillosos. Y siempre se los entregamos a la gente que quiera Torrevieja, para que nos recuerde y cuando quiera vuelva. Así que esta es tu casa para cuando quieras", comentó el alcalde, Eduardo Dolón, antes de hacerle la entrega.

Minutos más tarde, la colaboradora de televisión atendió a los medios de comunión y al ser preguntada por los vítores de 'reina' que le hizo el público cuando se subió al escenario, dejó claro que no le hubiese gustado ser reina: "Debe ser una vida muy dura. A mí me encanta levantarme tarde".

Además, comentó que "no" se considera una reina porque "yo soy Bárbara Rey y no tengo nada que ver con eso y, además, no me habría gustado jamás en la vida". Agradecida con sus seguidores, aseguró que es "importantísimo" el cariño que recibe del público porque "es el que hace que yo esté donde estoy, siempre, desde que empecé hasta ahora".