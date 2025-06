Lorena Gómez defiende a Melody de las críticas y le desea todo lo mejor

Viviendo uno de sus mejores momentos, Lorena Gómez disfrutó este viernes del 'Lola Lolita Land' con una sonrisa y no dudó en defender a su compañera Melody de todas las críticas que ha recibido estas últimas semanas tras su actuación en Eurovisión y la posterior polémica.

En cuanto a la situación actual de la artista, Lorena cree que "está haciendo bien que esté con su familia, que se nutra de su familia, con su gente, y que tenga tiempo también para descansar" porque "ha vivido meses muy intensos y cuando tenemos hijos, en su caso un niño chiquitito, obviamente se nota".

Para ella Melody "es maravillosa" y tiene claro que "la gente ha visto lo artista que es", por lo que la catalana no duda en desearle para su futuro "todo lo mejor porque se lo merece".

La artista también se pronunció sobre las amenazas que ha recibido Álvaro Morata y su familia tras fallar un penalti: "Pobrecita Alice, que demande y que lo deje todo por escrito para que haya constancia de todo porque eso ya es muy grave".

Con respecto a los suyos, Lorena confesó que no descarta repetir maternidad porque "no ponemos barreras, no tengo ningún problema en ser mami otra vez" aunque reconoció que "tenemos muchas cosas que hacer ahora de trabajo, pero no lo descartamos. Si viene, viene".

Por último, la cantante dejó claro que la relación con sus cuñados, Sergio Ramos y Pilar Rubio, "es estupenda" y los primos "se van viendo cuando pueden", demostrando así que no hay ningún problema entre ellos.