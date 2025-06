Norma Duval hace balance del gran momento que está atravesando a punto de ser abuela de nuevo

Amiga de Sara Montiel durante décadas, y con un vínculo muy especial con la icónica actriz, Norma Duval no se ha perdido este jueves la première de 'Súper Sara', una serie documental de Max creada y dirigida por Valeria Vegas que explora la figura de María Antonia Abad Fernández, la mujer detrás del mito de la actriz y cantante que desafió las expectativas y los convencionalismos de su propia época, abrió camino para las que vinieron detrás siendo la primera española en triunfar en Hollywood, y disfrutó la vida hasta el último minuto.

"Es un gran homenaje a Sara. Yo he tenido la suerte de estar mucho tiempo con ella, en muchos momentos de su vida. Desde muy jovencita la conocí, cuando yo tenía 18 años, y nunca dejamos de ser amigas, hasta el final" nos ha contado emocionada, revelando que "Sara y Antonia no tenían nada que ver, eran diferentes. Sara era la gran estrella, la gran diva, la gran actriz, y Antonia era la mujer entrañable, cariñosa, sencilla, generosa. Bueno, todo lo que te diga de ella es poco".

Tras su fallecimiento en 2013, todavía les une un vínculo muy especial, ya que "la casa de Sara, 'La Burguesa', es en la que vivo yo actualmente con Matthias (Kühn, su marido) cuando estamos en Mallorca". "En el 78 estuve en su casa, ella adoraba su casa, pasó muchos años allí y ahora tengo la suerte de tener esa sensación de que ella..." ha añadido, confesando que siente su presencia en el lugar. "Es de Matthias, no es mía, pero bueno, yo la disfruto como si fuera mía. Tiene las mejores vistas de la isla" ha asegurado.

Los últimos meses han sido muy intensos para Norma a nivel profesional, ya que a sus compromisos televisivos y a su faceta de embajadora de Punto Roma, se ha unido el lanzamiento de su traje de entrenamiento 'Body Buddy'. De ahí que este verano vaya a disfrutar de unas merecidas vacaciones en familia.

"Voy a ser abuela otra vez pronto. Ya queda poco, estamos 'en capilla' como dicen" ha desvelado con una gran sonrisa, confesando que "estoy encantada de ser abuela". "Me llaman Nona, que me lo puso mi primera nuera y con eso me quedé, pero a mí no me importa que me llamen abuela" nos cuenta divertida.

Y aunque ha vivido momentos muy complicados en su vida -el último, el fallecimiento de su sobrino Juan Carlos Rojas, hijo de su hermana Carla Duval, fallecido en agosto de 2024 con solo 36 años- Norma afronta el futuro con optimismo y afirma que "estoy muy bien, tengo una familia maravillosa, unos hijos y unos nietos estupendos, unas sobrinas que para mí son mis niñas y siempre lo van a ser, y tengo un marido increíble, y estamos muy felices y muy bien".

"Cada uno tiene su penitencia, la vida no todo es de color de rosa, hay días de lluvia y días de sol. Yo creo que lo más importante es seguir adelante, siempre ser positivos y vivir, porque la vida es un regalo y entonces tienes que aprovechar este maravilloso regalo. Dure lo que dure. Yo a mí la vida ya me ha dado mucho" reconoce.

Por último, Norma se ha enterado por la prensa de la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual contra el exconselleiro del Mar Alfonso Villares y, aunque no ha querido entrar en este tema, sí ha mostrado su apoyo incondicional a la presentadora: "La conozco y la aprecio, es una gran persona Paloma".