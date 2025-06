La futbolista alemana Melanie Leupolz anuncia su retirada

La centrocampista alemana Melanie Leupolz, que jugó en el Real Madrid la última temporada 2024-2025, anunció este viernes su retirada como futbolista profesional, después de "muchos años intensos y emocionantes", en una decisión "difícil", tras sufrir este curso, solo desde 2025, dos lesiones de rodilla.

"Queridos aficionados del fútbol, después de muchos años intensos y emocionantes en el fútbol profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme este verano", anunció la futbolista en una publicación en sus redes sociales.

La alemana, de 31 años, reconoció que "no ha sido fácil" poner punto y final a su carrera, porque el fútbol ha sido su "vida". "Me enamoré del fútbol cuando era pequeña, y pronto se convirtió en mi pasión. He tenido el privilegio de jugar a nivel máximo durante muchos años, representando increíbles clubes y a mi país, ganando muchos títulos, creando inolvidables recuerdos y conociendo a increíbles personas a lo largo del camino", recordó.

Leupolz sufrió una rotura parcial del ligamento lateral de la rodilla en la Supercopa de España, por lo que estuvo unos dos meses de baja desde enero. Y recayó de esa lesión apenas en su vuelta a ls terrenos de juego, sufriendo otro percance en marzo en la ida de cuartos de final de la Champions ante el Arsenal. Sin emabrgo, se recuperó y terminó participando en los tres últimos partidos de la Liga F Moeve.

La alemana, que jugó en el Friburgo, Bayern, Chelsea y Real Madrid, se despidió del conjunto madridista también en redes sociales. "¡Gracias Madridistas! Gracias por un año muy especial en mi carrera. Ha sido un gran honor jugar en este gran club. Sin embargo, siento que ha llegado el momento de abrir un nuevo capítulo en mi vida. Este verano, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista", expresó.

La ya exfutbolista espera "haber dejado huella en el club" blanco y "haber contribuido a hacer del club uno de los equipos más grandes de Europa". "Real Madrid, te deseo todo lo mejor para el futuro. Mi corazón siempre llevará un pedacito de ti ¡Hala Madrid!", concluyó su mensaje.

El club merengue expresó "su agradecimiento y su cariño" a Leupolz, "una de las grandes referentes del fútbol femenino en el mundo", mientras destacaron su palmarés de una Eurocopa, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dos Ligas de Alemania, cuatro Ligas de Inglaterra, tres Copas de Inglaterra, una Supercopa de Inglaterra y una Copa de la Liga de Inglaterra.

"El Real Madrid le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", concluyó el comunicado de la entidad madridista en su página web.