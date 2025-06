Juan Musso: "Sé que el grupo no va a parar hasta conseguirlo y que el título va a llegar"

El futbolista argentino Juan Musso ha afirmado que "el grupo" que integra en el Atlético de Madrid "no va a parar hasta conseguirlo y que el título va a llegar", subrayando que "ojalá que sea ya en este Mundial de Clubes" que para los colchoneros está cerca de empezar ante el Paris Saint-Germain, flamante campeón de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Yo al equipo lo veo muy bien, con mucho entusiasmo, como desde el principio. Creo que fue una temporada en la que no se consiguieron títulos, pero sí que se consiguió formar un grupo muy competitivo, muy entusiasmado", indicó Musso en su primera entrevista concedida al club rojiblanco tras cristalizar su fichaje hasta 2028.

"Yo veo al equipo entusiasmado, esa es palabra, con ganar un título, con poder darle a la gente una felicidad muy grande, que sería eso. Y sé que el grupo no va a parar hasta conseguirlo y que el título va a llegar, ojalá que sea ya en este Mundial de Clubes", auguró el portero.

Además, valoró haber continuado en el Atlético a las órdenes de su compatriota Diego Pablo Simeone. "Siento mucha felicidad, mucho orgullo por poder quedarme definitivamente, que era mi objetivo desde que llegué. Y bueno, feliz y ya enfocado en devolver la confianza que el club me está dando", comentó Musso al respecto del 'Cholo'.

"Me adapté muy bien al club, a los valores del club, al vestuario, a la ciudad. Estoy muy a gusto, muy contento con estar acá. Me sentí muy cómodo con el equipo, con la manera de jugar. Sí es verdad que aún no terminamos [la temporada], queda una de las competiciones más lindas seguramente de este año, y con mucha ilusión", vaticinó el guardameta.

Por otra parte, recordó sus mejores momentos del curso 2024/25. "Mi primer partido con la camiseta del Atleti en Bilbao, un partido importante, lindo y que me tocó jugar apenas llegado. Y mi primer partido en el Metropolitano también me emocionó mucho porque sentí mucho apoyo de la gente, un ambiente muy cálido, como me lo imaginaba, y más lindo también. Así que esos dos momentos", resaltó.

Por último, Musso abogó por "creer que el equipo va a dar todo para dar una alegría a la gente", ya que "es lo que más" quieren él y el resto de la plantilla colchonera. "Que haya esperanza hasta el final en todas las competiciones, porque este equipo va a dar pelea contra cualquiera", concluyó el arquero argentino recién fichado en propiedad.