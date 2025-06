Subdirector de MITECO afirma en el Senado tras la dana que hay que tener las presas "en perfecto estado de revista"

El subdirector General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Francisco José Hijós Bitrián, ha pedido "insistir" en que el parque de presas actual en España estén en "perfecto estado de revista". Una vez se haga eso, ha recordado que los planes hidrológico contemplan 27 presas.

"Tenemos que tener (las presas) en perfecto estado de revista. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, se está haciendo, pero yo creo que hay que insistir en él para que el parque actual de presas del Estado pues esté en buen estado de revista", ha señalado en la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana en Valencia.

El responsable no se ha referido directamente a las denuncias del senador de Vox Fernando Carbonell sobre cómo el "exceso de burocratización" impide que la reconstrucción de Valencia sea ágil. En este sentido, ha recalcado que "cambiar esas cosas le corresponde a la clase política y no a los servidores públicos" como él.

A pesar de ello, ha incidido en que "no hay duda" de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están poniendo "todo lo que está en su mano" para intentar recuperar la normalidad en Valencia "lo antes posible".

Así ha respondido al senador de Compromís Enric Xavier Morera, que le ha preguntado si el Gobierno está "o preveniendo o curando". "Cuando volvamos a tener otro lío, como no estarán hechas las obras que hubiesen minimizado (el daño), tendremos que volver a curar. Entonces, estamos perdiendo el tiempo", ha criticado el senador de Compromís.

FORATA HUBIERA CONTENIDO LA AVENIDA SI FUERA TRES VECES MÁS GRANDE

Con respecto a lo sucedido el día de la dana, Hijós ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió una alerta hidrológica a primera hora de la tarde. "A partir de ahí, el que esos avisos fueran completados y perfeccionados por otros seguramente hubiera contribuido (...) a paliar un poco las consecuencias", ha añadido, en respuesta a la pregunta de la senadora del PSOE María Amparo Marco Gual sobre si un mensaje a la ciudadanía "a tiempo y no a las 20:11 hubiera salvado vidas.

Por otro lado, Hijós ha explicado que la avenida que entró en la presa de Forata habría sido absorbida si la infraestructura hubiese sido "tres veces más grande". Aún así, ha recalcado que el funcionamiento del aliviadero de la presa fue "suficiente" para provocar una laminación que resultó "muy eficaz". "La contribución de lo que Forata tenía aguas arriba a la propagación de la avenida aguas abajo supuso una apreciable disminución de las láminas de agua y de la velocidad, porque esos 1.000 hectómetros cúbicos en exceso los absorbió", ha destacado.

A su vez, ha indicado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júscar (CHJ) llegó a comentar en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) la posibilidad de pasar al escenario 3 del Plan de Emergencias de la presa, pero que no se hizo ya que a partir de las 09:00 del día 28 de octubre la avenida comenzó a "cabecear". El senador del PP Jaume Llorens le ha echado en cara que, de haberse pasado a este escenario, no se hubiera podido avisar a la población ya que Forata no tiene sirenas.