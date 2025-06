William Levy asegura estar abierto al amor

Este jueves se ha llevado a cabo la premiere 'Bajo un volcán' en el Cine Callao, la nueva película de drama romántico protagonizada por William Levy y Maggie Civantos y allí hemos podido hablar con el actor internacional sin tapujos sobre la actualidad de su vida tras protagonizar grandes polémicas en los últimos tiempos.

William ha asegurado que es un orgullo volver a trabajar en España porque "me siento en casa" y eso le estoy hacer estar "muy feliz". Además, ha comentado que siempre se siente muy querido porque en los rodajes cuenta con la presencia de sus fans y parece que hace teatro.

En cuanto a si su historia de amor con Maggie ha traspasado la pantalla, Levy ha dejado claro que "no", pero que sí que existe "una relación muy bonita, pero con todos, todos hemos tenido una química hermosa dentro y fuera, Maggie es un gran ser humano, talentosísima".

De hecho, de lo más sincero ha explicado que "todavía no me he enamorado" y que "me hace falta el amor ya", por lo que ha lanzado cuáles son sus preferencias: "Lo que sea una mujer muy buena, leal y con gran corazón".

También ha sido preguntado por el altercado en un restaurante argentino en Florida por el que fue detenido tras negarse a pagar la cuenta y ha desvelado que "eso fue algo súper normal y todo sacado de contexto, no fue nada grave, pero estoy acostumbrado a esto ya".

Además, ha relatado que en aquel momento "estaba asumiendo todo lo que estaba pasando, pensaba que en cualquier momento salía la cámara escondida". Sin embargo ha confesado que lo que haya salido publicado de él estos meses "es algo que a mí me trae sin cuidado" porque no lee la prensa.