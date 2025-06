Valeria Vegas: "Sara Montiel no quería ningún Goya a título póstumo: 'Si no me lo dan ahora, que carguen con la culpa'"

Este viernes 13 de junio HBO Max estrena 'Súper Sara', serie documental creada y dirigida por Valeria Vegas que repasa la trayectoria profesional y personal de la legendaria Sara Montiel. Tres capítulos de menos de una hora de duración que trazan una semblante "inédito" y "profundamente humano" de una "mujer muy libre y muy auténtica" al tiempo que reivincan la figura de la artista como icono de la libertad femenina en pleno Franquismo y pionera en múltiples facetas. No en vano, destaca Vegas, Sara Montiel fue "la primera estrella internacional" de un cine español que, lamentablemente, nunca reconoció su imponente trayectoria con el Goya de Honor.

"Ella fue la primera española que triunfó en Hollywood y lo hizo con honores. Quiero decir, que no fue allí a hacer un papel que luego sale la 20 en la cola de los créditos finales... que sería igual de digno. Pero no, en los carteles ella estaba a la altura de Burt Lancaster, de todos estos señores con los que trabajaba", explica Vegas en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca lo injusta que fue la Academia al no reconocer su figura y su carrera. En este punto, la periodista y escritoria revela que, en sus últimos años de vida, Montiel expresó a su familia su rotunda negativa a recibir el Goya de Honor a título póstumo.

"Sara no quería ningún Goya a título póstumo: 'Si no me lo dan ahora, que no me lo den nunca. No lo recojáis, que carguen con la culpa'", afirma Vegas que desvela que fue Thais Tous, hija de la artista que ha colaborado estrechamente en la elaboración del documental, quien le confesó el rechazo total de Montiel a este tardío reconocimiento por parte de la Academia. "Y me parece muy bien, porque esta señora estuvo viendo como cada año se daba un Goya de Honor a muchísima gente... y parece que ella no hizo nada", apostilla Vegas.

Y además de ese gran hito que fue conquistar Hollywood en los años 50, situándose al nivel de grandes estrellas internacionales y abriendo un camino hasta entonces inexplorado para las artistas españolas, otro de los ejes centrales de 'Súper Sara' es la reivindicación del erotismo y la figura de Montiel como símbolo de modernidad y apertura en aquella España gris y conservadora del Franquismo.

En este sentido, Vegas subraya el papel transformador de la actriz y cantante en el cambio social y aperturismo que se generalizaría décadas después. "Sara fue aceleradora en cuanto a apertura, porque era todo lo contrario al conservadurismo", proclama la periodista que destaca que mientras "sus contemporáneas, todas aquellas folclóricas, pregonaban que se han casado vírgenes" ella, María Antonia Abad Fernández, verdddero nombre de Sara Montiel, era "todo lo contrario".

"Ella decía: 'Yo no. Yo con Miguel Mihura ya tenía sexo, no estaba casada y él me llevaba no sé cuántos años'. Y luego llegaba, se casaba con un americano por lo civil y volvía divorciada a principios de los 60. Era todo el rato lo que no se podía hacer", recuerda Vegas que agradece la valentía de Sara Montiel "para ser un poco estandarte de la libertad durante la dictadura" y enseñar a España que "había algo más", nuevos tiempos que estaban por venir. "Ella fue sembrando ideas en algunas mujeres", señala.

https://youtu.be/vXwgxBVXW7s?si=gEn661iAr0kqJjeI

VÍCTIMA DEL MACHISMO Y DEL EDADISMO

La serie también aborda la injusticia y el machismo que Montiel sufrió en sus últimos años en España cuando, en contraste con los homenajes que recibía en el extranjero, en los programas del corazón fue objeto de feroces críticas por su edad y su imagen. "Había un montón de cosas, ya solo en el plano estético, que molestaban y ella lo sufrió. Y por aquel entonces todos lo compramos... Era como, claro, lógico, es una señora mayor que lleva las uñas largas y que cómo se atreve a hacer esto", lamenta Vegas.

"En España, que entierra muy bien, a Sara no se la enterró bien" es la rotunda frase de Bibiana Fernández incluida en el documental que resuena con fuerza en el relato del último tramo de 'Super Sara'. "En eso, Bibiana tiene una razón tremenda. Ahí faltaron muchas instituciones, faltó muchos compañeros de profesión... en los últimos 20 años de Sara, mucha gente miró para otro lado", denuncia Vegas que espera que la serie documental, que cuenta muchas grabaciones domésticas inéditas, acerque a los espectadores a "una Sara que el público no conoce", una mujer que "al final es como cualquiera de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas".

En este punto, Vegas reconoce que la participación de la familia en el documental fue esencial y destaca la figura de Thais Tous, la hija de Sara que siempre ha luchado por su anonimato y que, aunque estuvo muy implicada en el proceso de investigación y en la cesión de material personal, prefirió no aparecer en pantalla. Sí aparece en cambio Zeus, el hijo menor de Sara y Paco Tous.

"Sin la familia no hubiéramos tenido acceso a ese material, que además de su valor por ser inédito, también permite conocerla un poco más, ver a esa otra Sara", explica Vegas que insiste en que el gran objetivo de 'Súper Sara' es mostrar, tanto a quienes convivieron con el mito como a las nuevas generaciones, a una mujer "libre y auténtica" que, consciente de la importancia de su legado y ajena a los complejos o sentimiento de culpa, sigue siendo un ejemplo muy vigente.

"Gracias a que Sara no tenía ese sentimiento de culpa judio-cristiano que hemos arrastrado tanto en este país, y en tantos otros, pudo ser Sara Montiel. Todo lo que Sara hizo era porque no tenía culpa. Y eso está muy bien porque es lo que hoy nos cuentan en el 'mindfulness' y los 'coach' de Instagram, todo eso Sara ya lo estaba haciendo", concluye.