Georgina Rodríguez, Úrsula Corberó, Ester Expósito o Belén Esteban. ¡Todos los looks del aniversario de Netflix!

10 años no se cumplen todos los días, y para celebrar este aniversario tan redondo Netflix ha paralizado el centro de Madrid con una gran fiesta que tardaremos mucho en olvidar. No solo por el espectacular concierto gratuito que han organizado en plena Puerta de Alcalá con la actuación entre otros de Pablo Alborán, Omar Montes, Rigoberta Bandini o Dani Fernández, sino por una multitudinaria alfombra roja en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles por la que han desfilado decenas de celebrities, que han querido acompañar a la plataforma de streaming en este evento único en la que los looks estuvieron a la altura de la ocasión.

Georgina Rodríguez como una de las grandes protagonistas de la noche, actores y actrices como Blanca Suárez, Miguel Ángel Silvestre, Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Ester Expósito, Maribel Verdú, Jaime Lorente, Hiba Abouk, Nawja Nimri, Álex González, Marta Hazas o Paco León; futbolistas como Dani Carvajal, Iker Casillas o Thibaut Courtois, acompañado por su mujer Mishel Herzig; rostros de la pequeña pantalla como Belén Esteban, María Patiño, Inés Hernand o Marta Flich; e influencers como María Pombo, Dulceida, Jessica Goicoechea o Marta Díaz que, con sus mejores galas, convirtieron el décimo aniversario de Netflix en una pasarela de moda bajo el dresscode 'black & red' en homenaje a los colores de la plataforma. ¡Los looks más comentados, a continuación!

Georgina Rodríguez. La protagonista de 'Soy Georgina' ha acaparado todos los flashes a su paso por el photocall y, aunque en esta ocasión no ha querido atender a la prensa, se lo perdonamos por el derroche de sensualidad que ha hecho con un ajustadísimo diseño de inspiración lencera de raso en color negro con tiras de corsetería y pronunciado escote corazón, de la firma Dolce & Gabanna.

Ester Expósito. Lejos de los arriesgados estilismos que suele lucir en ocasiones especiales, la protagonista de 'Élite' ha escogido un elegantísimo vestido midi de tirantes finos de Jacquemus con silueta entallada, escote cuadrado y falda con vuelo, optando por recoger su larga melena rubia en una coleta con volumen.

Úrsula Corberó. La actriz, a la que 'La casa de papel' dio el espaldarazo definitivo a la fama internacional, no se ha querido perder este cumpleaños tan especial acompañada por gran parte del reparto de la serie. Su look, 'total red', una atrevida fantasía en clave lencera compuesto por un ceñido minivestido con cuerpo tipo corsé con ballenas y falda de seda transparente de Dilara Findikoglu, que ha combinado con medias y taconazos al tono.

Blanca Suárez. Impecable, la protagonista de 'Las chicas del cable' -primera serie española de Netflix- ha destilado sofisticación con un diseño largo negro con escote halter cruzado y tira cubriendo uno de sus brazos.

Amaia Salamanca. 'Elegante pero informal' y con este punto rockero que tanto le gusta, la intérprete ha impactado con un top semitransparente con líneas de terciopelo negro, pantalón de traje de talle bajo, y cinturón doble de piel con maxihebilla metalizada.

Clara Lago. Siguiendo el dresscode del aniversario, la actriz ha presumido de piernas con un minivestido rojo de tirantes con cuerpo tableado.

Najwa Nimri. La protagonista de series como 'Vis a vis', 'La casa de papel', o 'Respira' se ha decantado por un estiloso dos piezas negro formado por pantalón sastre y chaqueta con escote en uve, botonadura prontal, hombreras estructuradas, manguita corta, cintura decorada con hebillas y cinturón estrecho para marcar silueta.

Eugenia Martínez de Irujo. Inseparable de Narcís Rebollo, y derrochando amor a su paso por el photocall, la duquesa de Montoro ha deslumbrado con un total look black compuesto por un vestido satinado con falda tubo, corte péplum con volante a la cadera, y hombrera ligeramente abullonada, que ha combinado con unas sandalias de tacón y plataforma acharoladas en el mismo tono.

Goya Toledo. Demostrando que menos es más, la actriz ha enamorado con un elegante vestido negro con escote palabra de honor, cuerpo ajustado, y falda abullonada, y detalle de bolsillos a la altura de la cadera.

María Pombo. Más arriesgada y sexy que nunca, la 'reina de Instagram' ha acaparado todas las miradas con un vestido lencero rojo con corsé palabra de honor con escote en forma de corazón, falda larga de tul transparente y shorts efecto culotte en el mismo color.

Hiba Abouk. Apostando por el color de la noche, la actriz ha escogido un minivestido drapeado en rojo con abertura lateral, escote asimétrico y detalle de flor tridimensional.

María Patiño, Belén Esteban e Inés Hernand. Las presentadoras y la colaboradora estrella de 'La Familia de la Tele' han posado juntas presumiendo de su buena sintonía, y han presumido de sus propias personalidades a través de sus estilismos; María, con mono negro de pernera ancha y escote asimétrico, que ha combinado con corona de flores rojas, 'La Patrona' con un amplio vestido negro estilo túnica, e Inés con un llamativo y ajustado vestido midi en color rojo con rejilla superpuesta en negro, además de maxiplataformas.

Dulceida. La instagrammer ha desafiado a las altas temperaturas de la capital con un favorecedor vestido midi ceñido con efecto charol, drapeados y escote palabra de honor, y sandalias de tacón en el mismo material.

Maribel Verdú. Pura sofisticación, la actriz ha destilado elegancia en clave sobria con un minivestido tipo blazer con escote asimétrico dejando uno de sus hombros al aire, que ha complementado con un cinturón estrecho para marcar cintura.

Marta Hazas. Apostando por Carolina Herrera, la protagonista de 'Velvet' ha cautivado con un precioso mono negro con corpiño blanco, escote palabra de honor y detalle de maxi flor tridimensional en el pecho.

Ana Mena. La artista se ha rendido a la tendencia lencera con un vestido con falda asimétrica, aberturas y parte superior con encaje a modo de sujetador.

Maggie Civantos. Nos ha encantado su vestido de corte romántico con cuerpo semitransparente tipo corsé, escote palabra de honor y falda abullonada de tul con bordados de estrellas en negro.

Rossy de Palma. Con un vestido rojo de corte camisero con drapeados y abertura lateral rematada en nudo a la altura de la cintura, la actriz ha impactado con un bolso en forma de tacón de Christian Louboutin, y unas sandalias acolchadas de tacón.