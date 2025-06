Senado de EE.UU. propondría grandes revisiones al proyecto fiscal de Trump esta semana

(Bloomberg) -- Senadores republicanos en Estados Unidos tienen la intención de proponer esta semana al presidente Donald Trump una revisión de las disposiciones fiscales y de salud de su paquete económico con miras a promulgarlo antes del 4 de julio.

El plan del Comité de Finanzas del Senado para obtener ahorros de los programas de seguro médico Medicaid y, quizás, Medicare podría diferir en aspectos clave del gigantesco proyecto de ley que aprobó por estrecho margen la Cámara de Representantes en mayo. La publicación del borrador del panel probablemente desencadenará una nueva ronda de disputas entre los conservadores fiscales y los moderados.

Empresas de energía, salud, manufactura y servicios financieros estarán muy atentas a lo que suceda a lo largo de la semana. Según un funcionario de la Casa Blanca, los principales miembros del Congreso y los funcionarios de Trump encargados de impulsar el proyecto de ley fiscal se reunirán el jueves para debatir el proyecto.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el lunes a periodistas en la Casa Blanca que cree que el Senado puede cumplir el plazo del 4 de julio, a pesar del escaso tiempo disponible para las negociaciones. Añadió que el líder de la mayoría, John Thune, también se muestra “optimista” sobre ese plazo.

El dilema del SALT

Una decisión crucial para Thune, el presidente del Comité de Finanzas, Mike Crapo, y otros miembros del panel será cómo manejar el límite de US$40.000 en las deducciones fiscales estatales y locales, que fue crucial para la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

Los republicanos del Senado quieren reducir el costo de US$350.000 millones que supone aumentar el límite de US$10.000 a US$40.000 para quienes ganan menos de US$500.000.

Johnson y un grupo de miembros republicanos de estados con altos impuestos han advertido de que cualquier reducción del límite SALT condenaría la medida cuando vuelva a la Cámara de Representantes para su votación final. Al mismo tiempo, las llamadas empresas de transferencia en el sector servicios están presionando para que se elimine una disposición del proyecto de ley de la Cámara de Representantes que limita su capacidad para reclamar deducciones SALT.

Se espera que la Comisión de Finanzas del Senado proponga la prórroga de tres desgravaciones fiscales a las empresas que expiran después de 2029 en la versión de la Cámara de Representantes, con el fin de hacerlas permanentes. Se trata de la deducción por investigación y desarrollo, la posibilidad de utilizar la depreciación y la amortización como base para el gasto de intereses y la amortización acelerada del 100% de determinados bienes, incluida la mayor parte de la maquinaria y las fábricas.

Los fabricantes y los bancos están especialmente interesados en que se prorroguen todas ellas.

Para financiar estas medidas, que la mayoría de los economistas consideran las más favorables al crecimiento en el proyecto de ley fiscal general, los senadores podrían restringir las exenciones temporales sobre las propinas y las horas extras, que Trump defendió durante la campaña electoral del año pasado para atraer a los trabajadores de la restauración y la hostelería. La Casa Blanca quiere mantener esas disposiciones tal y como están.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que Trump “apoya cambiar” la deducción SALT y que corresponde a los legisladores alcanzar un consenso.

“Es una cuestión de negociación con el Senado y la Cámara de Representantes”, dijo Hassett el domingo en el programa Face the Nation de la CBS. “Lo único que necesitamos y lo que quiere el presidente es que se apruebe el proyecto de ley, y que se apruebe el 4 de julio”.

Nota Original: Senate Plans to Release Major Revisions to Trump’s Tax Bill (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

--Con la colaboración de Josh Wingrove y Skylar Woodhouse.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.