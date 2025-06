Pep Guardiola, investido doctor honoris causa por la Universidad de Mánchester

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Mánchester (Reino Unido), en reconocimiento a la "extraordinaria contribución" que ha hecho a la ciudad desde su nombramiento como entrenador del conjunto 'citizen' en 2016.

El técnico de 54 años, que ha llevado al City a ganar seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2023, fue investido doctor honoris causa por el rector de la Universidad, Nazir Afzal, en el Whitworth Hall.

"Manchester significa mucho para mí. He pasado aquí nueve años y se ha convertido en mi hogar. La gente, la cultura, mi increíble club de fútbol, mis colegas... todo es muy especial para mí y para mi familia. Cuando llegué en 2016, no sabía cuánto tiempo pasaría aquí. La forma en que esta ciudad me abrazó hizo que todo fuera fácil. Mi tiempo aquí ha sido precioso", indicó el técnico catalán.

El premio también reconoció la contribución de Guardiola a la ciudad fuera del fútbol, incluso a través de su fundación familiar, la Fundación Guardiola Sala.

El profesor Duncan Ivison, presidente y vicerrector de la universidad, alabó el trabajo del preparador de Santpedor. "Pep es un innovador y un ganador que ha inspirado a millones de personas a través de su éxito como entrenador. Ha desempeñado un papel fundamental en el éxito mundial del Manchester City y nos sentimos honrados de que haya decidido aceptar este título", apuntó.