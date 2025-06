Xbox presenta el nuevo Call of Duty: Black Ops 7 y sus nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally en Xbox Showcase 2025

Xbox ha presentado el nuevo Call of Duty Black Ops 7, la siguiente entrega de la saga ambientada en 2025, que contará con escenarios futuristas y tecnológicos en un mundo "al borde del caos", con zombis, robots y armas avanzadas, además de sus nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally.

La compañía ha anunciado este domingo los videojuegos que llegarán a sus plataformas en los próximos meses, así como los que están en desarrollo tanto por parte de su marca (Xbox Game Studios), como de Activision, Blizzard y Bethesda, entre otros estudios.

El evento ha arrancado con The Outer Worlds 2 que, desarrollado por Obsidian Entertainment ha anunciado su fecha de lanzamiento prevista para el 29 de octubre. Esta secuela del RPG de ciencia ficción en primera persona estará disponible desde el primer día con Game Pass, e integra novedades de jugabilidad, acción y armas, como los rayos encogedores o pistolas congelantes. Con todo, se podrá jugar en Xbox Series X y S, y PS5.

Sin embargo, no ha sido hasta el final que Xbox ha presentado el nuevo videojuego de Treyarch y Raven Software, Call of Duty: Black Ops 7, uno de los títulos protagonistas del evento, que ha mostrado su primer trailer con una ambientación futurista y tecnológica, y la participación del conocido personaje de la saga David Mason.

En este caso, se trata del primer título lanzado de forma consecutiva dentro de la serie y se ambienta más de 40 años después de los eventos de Black Ops 6, concretamente en el año 2035, cuando el mundo está "al borde del caos".

Asimismo, la desarrolla Asobo Studios ha anunciado el nuevo título Resonance: A Plage Tale Legacy, la precuela de A Plage Tale, que llegará en 2026 para consolas Xbox y PS5, así como PC. También se ha presentado la secuela del título de disparos en primera persona High on Life 2 que, desarrollada por Squanch Games y ambientada en un universo futurista y colorido, se lanzará este invierno para Xbox Series, PS5 y PC.

Otra de las novedades ha sido el nuevo Super Meat Boy 3D, un nuevo juego de la saga que volverá a poner a prueba las habilidades de los jugadores para sortear trampas y plataformas en 2026, pero esta vez en formato 3D.

También se ha presentado el nuevo videojuego de Game Freak, Beast of Reincarnation, que se estrenará en 2026 para Xbox y PC, y que supone un gran cambio para la desarrolladora de Pokémon, al tratarse de un nuevo título de acción.

De los creadores de The Witcher 3, junto con Bandai Namco, el videojuego RPG de fantasía The Blood of DawnWalker ha contado un nuevo trailer y ha anunciado su fecha de lanzamiento para el próximo año 2026, que será cuando los jugadores podrán poner a prueba sus habilidades de vampiros.

Por parte de Xbox Game Studios, se ha anunciado igualmente la fecha de lanzamiento Ninja Gaiden 4, el título de lucha sangrienta que estará disponible el 21 de octubre para Xbox Series, PS5 y PC.

Igualmente, junto con Inxile Entertaintment, Xbox han mostrado nuevas imágenes de ClockWork Revolution, en un nuevo 'gameplay' que deja ver una mezcla de acción y magia en un escenario futurista de tipo 'steampunk'. No obstante, se desconoce la fecha de lanzamiento, y llegará "a su debido tiempo".

Otra de las novedades de Xbox Games Studios ha sido Grounded 2, una nueva entrega del juego de supervivencia cooperativo en el que los jugadores podrán volver a encogerse para luchar, que se lanzará el 29 de julio en acceso anticipado para Xbox Series y PC.

Cronos: the New Dawn, desarrollado por Bloober Team, ha contado con nuevo trailer del videojuego de terror que llegará este otoño, aunque aún se desconoce la fecha oficial.

Del estudio Don't Nod, se ha presentado el nuevo Aphelion, un título de supervivencia e investigación enmarcado en un espacio extraterrestre. Este juego ha sido creado en colaboración con la Agencia Espacial Europea y llegará en 2026.

La desarrolladora Friday Sundae ha presentado su nuevo título There are no Ghost's at the Grand, una aventura musical narrativa ambientada en una espeluznante ciudad costera británica repleta de secretos sobrenaturales.

Otro de los nuevos títulos anunciados ha sido Mudang: Two Hearts, un juego de acción y disparos en tercera persona que se enmarca en un conflicto sobrenatural. En concreto, llegará el próximo año para PS5, Xbox Series y PC.

También llegará en 2026, el nuevo Planet of lana II: Children of the Leaf, la secuela del videojuego de plataformas y puzles en dos dimensiones, con un característico estilo de pintura a mano.

El nuevo Aniimo es un videojuego que incluye una dinámica similar a la de Pokémon o Palworld, con personajes que son capaces de transformarse en las criaturas de este mundo fantástico y utilizar sus poderes de combate o explorar, que llegará en 2026.

Continuando con las novedades, de los creadores de Spiritfarer, Thunder Lotus Games ha presentado su nuevo título de combates por turnos en 2D, At Fate's End, que llegará en 2026. Además, se ha anunciado un 'remake' del videojuego de Atlus Persona 4, con el nuevo Persona 4 Revival, que llegará para PS5, Xbox Series y PC.

El evento ha contado igualmente con la presentación del nuevo juego de lucha Invencible VS, que contará con peleas entre los personajes del cómic y que llegará para 2026. Por otra parte, el estudio Double Fine ha presentado Keeper, un nuevo juego en el que los usuarios controlan a un faro con patas en plataformas tridimensionales, que llegará el 17 de octubre para Xbox Series y PC.

Square Enix ha participado en el evento para confirmar la llegada de Final Fantasy VII Remake: Intergrade en invierno de este año. Asimismo, la compañía ha detallado que la experiencia completa de Final Fantasy XVI ya está disponible en Xbox series X y S.

Por otra parte, Bethesda ha aprovechado su paso por el evento para presentar el DLC de Indiana Jones y el Gran Círculo: The Order of Giants, que estará disponible el 4 septiembre. También ha anunciado nuevo contenido para The Elder Scrols Online: Season of the Worm Cult, y nuevo contenido Fallout 76: Gone Fission.

Otras de las expansiones anunciadas han sido Age of Mithology: Retold Heavenly Spear, y Sea of Thieves: Smuglers Tide. Igualmente se ha anunciado el nuevo Solo Leveling: Arise Overdrive; Tony Hawk's Pro Skater 3+4; y Gears of War: Reloaded, que ha mostrado un nuevo trailer y llegará el 26 de agosto.

NUEVAS CONSOLAS PORTÁTILES DESARROLLADAS CON ASUS

Además de todo ello, de la mano de la presidenta de la compañía, Sarah Bond, Xbox también ha presentado oficialmente sus videoconsolas portátiles desarrolladas junto a Asus, que son las nuevas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, y llegarán en navidades de 2025.

En concreto, el modelo ROG Xbox Ally X estará equipado con el procesador AMD Ryzen Z2 Extreme, acompañado de una configuración de 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Por su parte, el modelo ROG Xbox Ally X integrará un procesador Ryzen Z2A y contará con 16GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

Estos modelos llegarán en negro para la versión X y en blanco para la versión estándar, y Xbox ha subrayado que permitirán jugar de forma nativa, en la nube o mediante juego remoto con la consola Xbox. Asimismo, dispondrán de integración con Windows 11 y biblioteca de juegos agregada con acceso a títulos instalados desde "tiendas líderes de PC".

El director general de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha subrayado que estos nuevos 'hardwares' permitirán extender la biblioteca de juegos a cualquier lugar y momento "estés donde estés", así como impulsar más jugadores en sus plataformas y títulos.

Durante la presentación de las nuevas consolas PC portátiles, Xbox también ha dejado ver el esperado título desarrollado por Team Cherry, Hollow Knight: Silksong, que también estará disponible para estos nuevos dispositivos, aunque no se ha presentado oficialmente.