Amor Romeira quita importancia a que Isabel Pantoja no se deje ver en El Rocío

Mucho se ha hablado esta semana de la presencia de Isabel Pantoja en 'El Rocío' después de meses sin dejarse ver ante las cámaras y, sobre todo, tras la comunión de su nieta Ana Rivera, a la que no asistió por no estar invitada y no tener relación con su hijo Kiko.

Amor Romeira asistía este viernes, 6 de junio, a la 9ª entrega de los Premios Diversa que reconoce a referentes del colectivo LGTBIQ+ y allí era preguntada por la tonadillera. La cantante confesó que "ella ya había ido" a El Rocío, pero "lo que pasa es que no lo sabíais porque ha ido de forma clandestina y secreta".

En cuanto a Anabel Pantoja, Amor explicó que "ha hecho un Rocío que no ha hecho con su tía", pero se habrán visto: "¿Se verá con su tía? Pues seguramente y, ¿lo veremos? Pues no, pero seguramente que tengan hasta contacto. La cosa es más normal de lo que parece".

Además, confesó que entiende que "la gente se sorprenda con el hecho de que esté encerrada con las ventanas, pero la casa tiene un patio gigante dentro, a la fresca estás diviné, o sea no es una cárcel, no es el castillo de drácula".

Por último, la colaboradora de televisión era preguntada por el embarazo de Isa Pantoja y aclaró que a pesar de no tener relación "le deseo que todo le vaya muy bien" porque "ella sabe que yo la quise muchísimo y el cariño siempre va a estar, pero la vida es así, no puedo forzar nada".