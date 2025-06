Víctor Martín: "No necesitamos motivación, estas jugadoras demuestran cada día esa ambición"

El entrenador del Atlético de Madrid femenino, Víctor Martín, aseguró este viernes que su equipo no necesita "motivación", porque sus jugadoras "demuestran cada día ese crecimiento y esa ambición" de cara a la final de la Copa de la Reina ante el Barça Femení.

"La clave es las futbolistas que tienes. Creo que tengo unas futbolistas de primer nivel y va en ese carácter de la jugadora. No necesitan esa motivación de nuestra parte, lo demuestran en el día a día, ese crecimiento, esa ambición. Por eso son jugadoras del Atlético, por eso vamos a conseguir grandes cosas como ya estamos acercándonos en esta primera temporada de este grupo que hemos formado", expresó el entrenador en la rueda de prensa previa a la final de la Copa de este sábado ante el Barça.

Martín apuntó que "el equipo llega bien", después del parón internacional. "La clave de estas semanas, después de cualquier parón FIFA, es gestionar bien las cargas, entre las que se quedan que han hecho un trabajo estupendo, como siempre, y las que han estado con las selecciones, controlando mucho, con mucha información, en constante comunicación con los cuerpos técnicos, para poder ajustar bien el equipo. Hemos acertado con la gestión ayer, acertaremos con el día de hoy y llegaremos perfectas", celebró.

Para Martín, desde esa preparación tratarán de orientarse en las claves del partido y sus "momentos". "Y es un poco una mezcla de todo eso y esa preparación que en el día a día tenemos, esa estabilidad y ese convencimiento en lo que trabajamos, en lo que hacemos, convencimiento de ellas en todas las jugadoras de la plantilla", agregó.

"Sabemos que es un partido que no es importante solo ese once titular, sino tener esas jugadoras para posibles alternativas o escenarios a los que nos lleve el partido. Al principio los palos eran porque rotaba demasiado y no repetía el once, al final algo de razón he tenido. Entiendo que todo el mundo está preparado, lo tengo difícil porque considero que soy injusto cada fin de semana y mañana lo haré con pena por el once que saque por una parte, pero a su vez con el convencimiento que tengo cada día cuando hago el once", expresó el entrenador.

Finalmente, pidió a sus jugadoras centrarse en ellas mismas y no "perder el foco". "El foco debe estar en nosotras, en cómo nos enfocamos y cómo vamos a gestionar los momentos que vamos a tener el partido, momentos en los que nos va a tocar sufrir, en los que nos va a tocar aprovechar las situaciones, situaciones que no nos gusten demasiado y tengamos que hacer un esfuerzo para poder llevarlo a otras situaciones. Bastante tenemos ya como para ponernos ahora a pensar en cosas que no dependen de nosotras en absoluto", concluyó.