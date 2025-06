Sheinbaum asegura que el tráfico de fentanilo a través de la frontera con EEUU ha caído un 40%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este viernes que el tráfico de fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos ha caído un 40 por ciento desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando pusieron en marcha la operación Frontera Norte.

"La reducción de fentanilo, o del paso de fentanilo de México a Estados Unidos, ha caído de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada de Trump al Gobierno a la fecha, la caída es de cerca del 40 por ciento", ha señalado la presidenta durante su rueda de prensa diaria.

Sin embargo, Sheinbaum ha aclarado que están "esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), que es la agencia de aduanas y migración, sobre cómo mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera".

"¿Lo hacemos para satisfacer a Trump? No, lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo", ha expresado.

Asimismo, ha confirmado que su gabinete mantiene "comunicación permanente" con la parte estadounidense: "Trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México", ha añadido.

"Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con tráfico de drogas y otros delitos, y que se pacifique nuestro país", ha manifestado.

Con todo, ha aseverado que se trata de "una estrategia para atender la seguridad" y coordinarse y colaborar". "No nos subordinamos. No acordamos intervención de Estados Unidos en México. Eso no. Colaboración y coordinación. Y le ha quedado claro al Gobierno de Estados Unidos: con respeto", ha afirmado.