La 'startup' española Lain Tech, ganadora del South Summit Madrid 2025

La 'startup' española Lain Tech, procedente de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, se ha alzado como la gran ganadora de South Summit Madrid 2025, que concluido hoy su decimocuarta edición con el anuncio de las ganadoras de la 'Startup Competition', según un comunicado de la plataforma global.

Este proyecto, que ayer también ganó el vertical de 'Industry 5.0', está "revolucionando" el sector minero con el desarrollo del proceso hidrometalúrgico E-LIX, un "innovador" método de lixiviación que permite recuperar metales complejos, como cobre y zinc, directamente en el propio yacimiento mediante un proceso electroquímico "totalmente sostenible".

Gracias al uso exclusivo de energía eléctrica y a una reducción del 94% en la huella de carbono, la tecnología de Lain Tech no solo disminuye los costes operativos respecto a otros métodos, sino que también ha logrado rehabilitar yacimientos previamente inviables y extender la vida útil de las minas en un 700%.

En la jornada de clausura, asimismo, la estadounidense Bankuish, con sede en Miami, ha sido reconocida como la 'Más Disruptiva'; la chilena Hera Materials ha recibido el galardón a la 'Más Sostenible'; y las catalanas NeuralTrust y Remuner han sido premiadas como la 'Más Escalable' y la startup con el 'Mejor Equipo', respectivamente.

Durante la clausura se ha entregado también el premio de la South Summit Kids Competition, organizada junto a Genyus School, que ha recaído en el colegio Alcaste-Las Fuentes de Logroño (La Rioja) por su proyecto Smart Cart, un carrito inteligente que mejora la experiencia en el supermercado.

Equipado con una 'tablet' y una 'app', permite escanear productos, mostrar información útil (como alérgenos, precio, calorías o caducidad), organizar compras, controlar el presupuesto y reservar artículos, fomentando así una compra "más saludable, eficiente y conectada".

'STARTUPS' GANADORAS POR VERTICALES

Además de Lain Tech en 'Industry 5.0', durante la jornada de ayer se dieron a conocer las 'startups' ganadoras por verticales de esta última edición del encuentro.

Así, desde Barcelona, NeuralTrust se alzó como vencedora en 'Trust Tech & Data'; Remuner, también de la Ciudad Condal, fue reconocida en 'Future of Work & Talent'; y Trialing Health, igualmente barcelonesa, ganó en el vertical 'Health'.

En 'Climate Tech & Sustainability', la chilena Hera Materials se alzó como la ganadora, y Hoop Carpool, de Madrid, triunfó en 'Mobility & Smart Cities'.

Otra madrileña, Kuikads, ganó en el vertical 'Digital & Tech Solutions', mientras que en 'Consumer', lo hizo la portuguesa Manie, y la estadounidense Sharpei, con sede en San Francisco, ganó en 'Enterprise'. Finalmente, la estadounidense Bankuish fue la vencedora del vertical 'Fintech & Insurtech'.

La clausura de South Summit Madrid 2025 ha contado con una conversación entre el 'chief technology officer' de Lenovo, Ed Soo Hoo, y el consejero delegado de South Summit, Nacho Mateo, centrada en cómo liderar en un entorno cambiante y cada vez más exigente.

También en el marco de esta última jornada, el ex primer ministro de Italia y actual decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University, Enrico Letta, ha moderado una conversación con el fundador y consejero delegado de The Factory, Simon Schaefer, y el 'general partner' de 10x Founders, Rupert Schaefer.

"Un patrón habitual en el emprendedor europeo es tener una gran idea, empezar a desarrollarla y después marcharse a la tierra de los sueños, que es Estados Unidos. Lo que tenemos que conseguir es que queráis quedaros, porque aquí tenemos las posibilidades para estar en la carrera con EEUU. Tenemos el talento y las ideas para que el salto de startup a gran empresa se produzca desde aquí", ha afirmado Letta.

MÁS DE 600 'SPEAKERS', 150 inversores Y 19 unicornios

Por otro lado, la jornada de clausura ha contado con la sesión 'From Deep Tech Innovation to Scale Up', que ha contado con la participación de la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo; el director de Innovación Abierta en Ferrovial, Manuel Escolano; la directora de Innovación en Moeves, Esperanza Torralva; y la responsable de Innovación en Repsol, Natalia Álvarez.

Durante el encuentro, los participantes han expuesto iniciativas públicas y privadas para impulsar la transferencia tecnológica, desde fondos como 'Invierte' hasta proyectos de innovación abierta o inversiones corporativas en 'deep tech' y sostenibilidad.

Esta decimocuarta edición de South Summit Madrid ha contado con la presencia de más de 600 'speakers', 150 inversores de todo el mundo y 19 unicornios.

"Seguiremos impulsando el emprendedurismo en la próximas ediciones de South Summit en Madrid, Brasil y en Corea y generar espacios donde acceder a una mayor financiación para emprender. Todo ello en un entorno donde la IA está transformando el ecosistema emprendedor", ha asegurado el vicepresidente de IE University, Juan José Güemes.