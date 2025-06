Anita Matamoros se pronuncia, sin filtros, sobre el concurso que está haciendo Makoke en 'Supervivientes'

A pesar de que se ha mantenido en un discreto segundo plano alejada de los platós durante el paso de Makoke por 'Supervivientes', en plena cuenta atrás para la final del reality Anita Matamoros se ha pronunciado sin tapujos sobre el concurso que está haciendo su madre, revelando cuál era su mayor complejo antes de comenzar la aventura, y quiénes son los concursantes que más le han decepcionado por cómo se han comportado con la colaboradora, mostrándose especialmente dura con Terelu Campos.

"Yo pensaba que mi madre iba a durar menos y me como mis palabras. Estoy súper orgullosa del programa que está haciendo, de cómo se está dejando la piel en las pruebas, de la paciencia que está teniendo frente a los conflictos... Chapo. No me queda nada más que decir" ha confesado, reconociendo que aunque la echa mucho de menos y tiene ganas de que vuelva ya, "ojalá aterrice en Mediaset con un helicóptero", ya que significaría que ha llegado a la final.

"Makoke ganadora absoluta. Absoluta. Es que de verdad. Y creo que, siendo totalmente objetiva, creo que sería muy justa ganadora. Porque en convivencia, pruebas y televisión, ha sido, de todos los concursantes, creo que la que más equilibrada ha estado" ha sentenciado orgullosa.

Como ha revelado, "tenía mucho miedo, tenía como ese complejo de decir, se me va a caer toda la piel, me voy a quedar muy delgada, y van a ir chicas fuertes, veinteañeras, treintaañeras, y a mí se me va a ver tal... Pobrecita. Y yo le decía, 'mamá, pero si tienes el mejor cuerpo de España. O sea, qué me estás contando', toda la vida haciendo deporte y se ha visto reflejado. O sea, adelgaza mucho, pero tiene unos músculos que yo he alucinado".

Sin embargo, no todo son alabanzas, ya que no ha dudado en criticar un punto fundamental del concurso de Makoke: "Hay que ser objetivo siempre. Y creo que... En alguna ocasión se ha dejado pisotear. Y eso es una cosa que a mi madre a veces le ha pasado también en España. Muchas veces de que le han hecho algo y ella la pasa por alto. Creo que lo haya hecho en el concurso es una consecuencia de que cuando lo ha hecho en el día a día". "Y eso a mí me da mucha rabia y yo no lo habría permitido" ha asegurado.

Muy clara, Anita ha señalado directamente a "Terelu, Montoya, Anita... Ha tenido... a mí me ha ofendido mucho como la han hablado alguna vez y me ha molestado. Pero bueno, ya te digo. Por otro lado, no ha ido a un problema mayor y a una movida mayor, santa paciencia y santa educación, así que también contenta por eso".

Respecto a los rifirrafes que ha tenido en Honduras con la hija de María Teresa Campos tras una amistad de años, la influencer no se ha cortado y ha dejado claro que "mi madre y Terelu nunca han sido amigas cercanas, entonces da igual". "Pero bueno, que eso ya, cuando venga mi madre, se lo preguntáis a ella, que yo ahí no me voy a meter en sus relaciones personales, te opino del concurso, que estoy muy orgullosa y que Makoke ganadora" ha zanjado, evitando meterse en 'jardines'.