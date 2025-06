Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles 4 de junio (2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el miércoles 4 de junio, agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el IESE en su campus de Madrid una nueva edición del Encuentro del Sector Bancario con la asistencia del CEO de Sabadell, César González-Bueno; el director general de BBVA España, Peio Belausteguigoitia; el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el vicepresidente y consejero externo de Santander, José Antonio Álvarez; la CEO de Bankinter, Gloria Ortiz; el CEO ING España y Portugal, Alfonso Tolcheff; el presidente de Unicaja, José Sevilla; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; el presidente de Ibercaja, Francisco José Serrano; el CEO de Openbank, Petri Nikkilä; el exvicepresidente del BCE, Vítor Constâncio; el presidente de la EBA, José Manuel Campa; la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, etc. En el Edificio Executive del IESE Madrid (Camino del Cerro del Águila, 3). .

-- 09.30 horas: En Madrid, South Summit Madrid 2025 con las intervenciones del minsitro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (15.30); y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (16.20); y a las 17.30 horas, inauguración oficial presidida por el Rey. La Nave (C/ Cifuentes, 5)

-- 10.00 horas: En Madrid, la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) celebra el Día Internacional del Lácteo en unas jornadas bajo el lema 'El sector lácteo español 2025-2050: transformaciones y oportunidades' donde participarán Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Andrea Lendewig, Head of Research and Development de IFCN, y Ernesto Castro, presidente de FeNIL, entre otros, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63).

-- 10.30 horas: En Madrid, Kantar y Promarca presenta los resultados del estudio 'Radar de la Innovación' en el Campus WPP (c/Ríos Rosas, 26) .

-- 10.45 horas: En Madrid, Aecoc presenta el 'Pulso del Sector de Horeca' y de la 8ª edición del 'Barómetro de Momentos de Consumo Fuera del Hogar'. En el Centro de Formación Aecoc (Av. del General Perón, 38, 5 planta).

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas inaugura la jornada 'Sembrando el Futuro', un encuentro con profesionales que abordará la situación del relevo generacional en España, así como las medidas y casos de éxito en el sector agroalimentario en el Ministerio de Agricultura (Paseo Infanta Isabel, 2) Nota: Se puede seguir por 'streaming'.

-- 11.30 horas: En Robregordo (Madrid), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España. (Plaza Puerta del Sol).

-- 12.00 horas: En Madrid, Agricultores convocados por Asaja, COAG y UPA se concentran frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pedir ayudas y soluciones para el sector del cereal. Los representantes de las organizaciones agrarias atenderán a las 11.45 horas a los medios de comunicación en la puerta del Ministerio (Paseo Infanta Isabel, 2) .

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el acto del Día Internacional Lácteo, organizado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) .

-- 13.00 horas: Forbes España celebra la VII Edición del Premio "Mejor Empresa para Trabajar", en Casa Forbes - c/ Amador de los Ríos, 5.

-- 14.00 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausura el III Congreso Nacional Aranzadi de la Seguridad Social 2025, organizado por Aranzadi La Ley, en el Hotel NH Príncipe de Vergara.

-- 16.00 horas: En Pozuelo de Alarcón (Madrid), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el 22º Congreso de Hostelería España de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, en Kinépolis Ciudad de la Imagen