Las pequeñas empresas ahorran nueve horas a la semana con el empleo de herramientas impulsadas por IA, según GoDaddy

Las pequeñas empresas ahorran en la actualidad nueve horas a la semana gracias a la optimización de trabajo que les proporcionan las herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA).

El ecosistema emprendedor español se posiciona como un modelo de "solidez y adaptabilidad" que destaca por su resiliencia, diversidad y una marcada adopción de la digitalización y la IA, mientras que España se presenta como uno de los principales países con mayor proporción de pequeñas empresas consolidadas.

Así lo muestran los datos recogidos por la empresa de alojamiento web para emprendedores GoDaddy en su Encuesta Global de Emprendimiento 2025 centrada en España, en la que 3.507 empresas han puesto de manifiesto el impacto de las redes sociales y las herramientas impulsadas con IA en el mundo emprendedor español.

En este sentido, el estudio refleja que la inteligencia artificial ya está dando resultados a los emprendedores y, en concreto, les está permitiendo ahorrar nueve horas a la semana gracias a las herramientas de optimización que se basan en esta tecnología, como ha destacado el director de Marketing Internacional de GoDaddy, Rodrigo Pérez.

De esta manera, la IA permite a los emprendedores "construir su marca, vender en línea, llegar a nuevos clientes con una inversión mucho menor, lo que nivela el terreno de juego que antes sólo estaba al alcance de las grandes corporaciones", tal y como ha explicado Pérez, en la presentación del estudio.

Por ello, de cara al próximo año, el 72 por ciento de las pymes encuestadas creen que la IA les ayudará a competir con empresas mucho más grandes en los próximos doce meses. En cambio, los emprendedores también reclaman más ayuda a la IA en materia de 'insights' y datos accionables (37%), así como ayuda concreta con textos publicitarios (28%).

MÁS DEL 50 POR CIENTO DE LAS EMPRESAS SE FUNDARON ANTES DE LA PANDEMIA

Por otro lado, otro de los datos más relevantes del estudio es la "madurez" del mercado español, ya que España se presenta como uno de los principales países con mayor proporción de pequeñas empresas consolidadas. Esto se basa en que el 36 por ciento de los negocios encuestados tiene más de diez años de actividad, respecto al 19 por ciento promedio global.

Un dato revelador de este hecho, que ha resaltado GoDaddy, es que más del 50 por ciento de las empresas españolas fueron fundadas antes de la pandemia, en comparación con el 40 por ciento global, lo que "subraya la estabilidad y la capacidad de los negocios para mantenerse".

Además, el estudio revela una gran diversidad generacional y un equilibrio de género "encomiable", puesto que los emprendedores españoles abarcan desde jóvenes con "agilidad digital" hasta personas mayores de 50 años que buscan "autonomía, propósito y un cambio de vida". Pérez ha manifestado que esta mezcla intergeneracional "enriquece el ecosistema con "impulso, frescura, experiencia y visión estratégica".

En cuanto al género, las mujeres representan el 46 por ciento del total de emprendedores en España, una cifra "muy positiva" y superior a la media global. No obstante, las mujeres emprendedoras no sólo tienen presencia, sino que desempeñan un "rol protagonista".

Así lo avala los siguientes datos mostrados en el estudio: el 56 por ciento son la principal fuente de ingresos en su hogar, mientras que el 76 por ciento se sienten seguras usando herramientas de IA. Del mismo modo, el 74 por ciento consideran claves las redes sociales para su estrategia, frente al 65 por ciento de los hombres.

LAS REDES SOCIALES SON CLAVE PARA CASI EL 70 POR CIENTO DE LOS EMPRENDEDORES

En cuanto a la digitalización, ésta se presenta como "aliada clave", ya que permite a los negocios vender más, ganar independencia, flexibilidad, acceso a nuevos mercados, así como control sobre su marca y clientes, según refleja el estudio de GoDaddy.

"Esta transformación digital no se limita a grandes ciudades, sino que se observa en "cafeterías de barrio, proyectos creativos, en tiendas de productos hechos a mano", demostrando un vasto potencial", ha asegurado Pérez.

En este marco digital, las redes sociales son "eje central de ventas", ya que han dejado de ser un canal de 'marketing' para convertirse en una "pieza central" de la estrategia de ventas.

En concreto, casi el 70 por ciento de los emprendedores españoles consideran las redes sociales claves para sus ventas, mientras que el 21 por ciento venden directamente a través de redes sociales, una cifra cercana al 23 por ciento que lo hace a través de su sitio web. Esto demuestra que las redes sociales ya se han convertido en un canal directo de ingresos, según se recoge en el estudio.

Por su parte, las redes sociales también han evolucionado y han pasado a ser una "fuente crucial" de aprendizaje para los emprendedores, ya que el 45 por ciento aprenden sobre sus negocios en redes sociales, superando a libros, blogs o incluso herramientas de IA.

A pesar de su importancia, existe un desafío, ha apuntado GoDaddy, y es que muchos emprendedores sienten que no dominan las redes sociales. "La gestión de redes demanda tiempo, conocimiento y creatividad, y la mayoría de los pequeños negocios carecen de equipos dedicados o formación específica, lo que genera frustración", ha advertido Pérez, que ha añadido que la falta de herramientas y tiempo es una "brecha muy real y muy humana".

De hecho, muchos emprendedores se enfrentan a desafíos importantes a la hora de gestionar su presencia en redes: el 37 por ciento reconoce que le cuesta generar ideas de contenido atractivo y otro 37 por ciento dice no tener tiempo suficiente para crear y publicar con regularidad. Incluso cuando se publica contenido, convertir los 'me gusta' en ventas no resulta sencillo: el 51 por ciento afirma tener problemas para transformar seguidores en clientes, y el 50 por ciento no consigue llegar a su público objetivo.

Por ello, el director de Marketing Internacional de GoDaddy ha asegurado que "reconoce los retos y necesidades de los emprendedores", por lo que busca ser un "aliado" y ofrecer herramientas "accesibles e inteligentes". Éste es el motivo por el que Pérez ha mencionado cuatro herramientas para "simplificar" la presencia digital y la gestión de negocios.

"En GoDaddy vemos el enorme potencial de los emprendedores, pero también sabemos lo difícil que es transformar el esfuerzo en redes sociales en crecimiento real," ha explica el directivo, que ha subrayado que ésa es la razon por la que se enfocan en ofrecer herramientas inteligentes y fáciles de usar, como Show In Bio, que ayuda a convertir la interacción en redes en ventas reales, sin añadir más carga de trabajo.

Por último, la empresa ha comunicado que en 2024 ingresó 4.600 millones de dólares de dólares (unos 4.000 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 8 por ciento respecto al ejercicio anterior.