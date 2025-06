Jenny Llada no se olvida de Bárbara Rey y se muestra escéptica con sus memorias: "Son para contarlas de verdad"

Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con Ángel Cristo Jr. y evidenciando que su relación con Bárbara Rey está completamente rota tras décadas de amistad, Jenny Llada ha acompañado al hijo de la vedette a recoger el Premio Limón por su relación "ácida" con los periodistas en la tradicional gala de los Premios Naranja y Limón que otorga la Peña Periodística Primera Plana y que se han celebrado este lunes en Madrid.

"Estoy contenta y orgullosa de que haya accedido a recibir este premio porque tiene buen sentido del humor. A Ángel hay que conocerle, este año ha sido duro para él. Pero estoy segura que se va a hacer merecedor de un Naranja, un Mandarina o de un Melocotón. Seguro que en los próximos años, que es muy joven todavía, le concederán otro" ha afirmado convencida, revelando que al contrario de lo que pueda parecer, "es un niño muy dulce, es tímido, es apocadito en muchos momentos, lo que pasa es que él se crece ante las adversidades y sobre todo es muy sensible. Y creo que esa sensibilidad le daña cuando hay algo que no le parece justo, es muy justiciero".

Sin filtros, Jenny ha dejado claro que tampoco le daría el Premio Limón a Bárbara: "Yo no le daría nada, yo no le doy nada. Yo no soy nadie para dar nada de premios y desde luego a ella no le daba un premio ahora mismo, comprenderás, en su momento no sé qué le hubiera dado a lo mejor el Naranja, pero ahora mismo no le doy nada" ha sentenciado.

Será en una semana cuando la vedette publique su autobiografía, 'Bárbara Rey: mis memorias', y cuando le hemos preguntado a la actriz si las leerá se ha mostrado muy escéptica con su examiga. "Yo creo que toda la que tiene un bagaje en la vida, una vida, una historia, muchas historias, momentos vividos, pues si lo cuenta me parece bien. Pero las memorias creo yo que es para contarlas de verdad, si es para contar lo mismo que cuentas, siempre para acá y para allá, pues no nos va a impresionar. Ojalá las memorias nos sorprendan, aprendamos algo nuevo, sepamos algo nuevo. Me encantaría de ella o de cualquiera que las escriba" ha afirmado rotunda, dejando entrever que cree que Bárbara contará "lo mismo de siempre".

Tras las lágrimas de la vedette en el plató de 'Supervivientes' porque lleva un año sin ver a su nieta, hija de Ángel, Jenny le ha lanzado un demoledor 'zasca', ya que aunque admite que "debe ser muy difícil no ejercer de abuela", "también es difícil no ejercer de madre. Y también es complicado pensar que tu hijo no es merecedor de tener la custodia compartida". "Es complicado que una madre piense eso. Pero para un padre, que alguien cercano a mí pensara que no soy merecedora de poder atender a mi hija bien, me dolería. Y a lo mejor Ángel está dolido también en su vida por eso, no lo sé, es complicado. Todos creo que debíamos merecernos estar con los seres queridos, nuestros hijos, nuestros nietos" asegura.

"Ojalá se puedan ver todos, se quieran todos, lo que pasa que hay veces que los daños son tan profundos que es difícil de subsanar, pero por parte de unos y de otros, o sea, por todos. Entonces lo veo complicado, pero sí entiendo que esté muy dolida Bárbara, como entiendo que está dolido Ángel, como entiendo que mucha gente y que sus seres queridos dicen cosas duras, pues no lo puedan superar" añade.

Su mayor decepción con Bárbara, como confiesa, "en muchas cosas durante mi vida. Lo que pasa que las amigas estamos para intentar entender, disculpar, porque perdonar. Yo no soy quien para perdonar, pero sí para disculpar, poder entender, decir, bueno, es así, qué más da, no pasa nada, pero llega un momento que sí pasa. Yo no quiero saber nada de ella, ni ella de mí seguro. Yo no hablo de ella, me preguntan y yo contesto porque yo he vivido, es mi vida, y he vivido parte de mi vida cosas con ella, y así lo voy a seguir haciendo" sentencia.