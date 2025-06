BBVA defiende que la unión con Sabadell sería "positiva" para el interés general

El responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, ha defendido este martes que la unión que su entidad ha planteado con Banco Sabadell sería "positiva" para el interés general, los clientes, los empleados, los accionistas y para el conjunto de la sociedad y del país.

En su intervención durante el 20 Encuentro Bancario, organizado por IESE y FTI Consulting, Belausteguigoitia ha recordado que el objetivo de la operación es el del crecimiento y mejora de los servicios y funcionalidades para los clientes de ambas entidades.

También ha resaltado las autorizaciones que ya ha obtenido la operación, 27 en total, incluyendo españolas e internacionales. En especial, ha destacado las del Banco Central Europeo (BCE), que no puso objeciones en materia de solvencia de la entidad resultante de la operación, y la de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que llegó el pasado 30 de abril tras once meses de análisis y pasar dos fases de evaluación.

El directivo de BBVA ha afirmado que el análisis que realizó la CNMC fue "muy profundo, muy exhaustivo, muy independiente" y que la resolución fue "por unanimidad" de todos los miembros de la sala encargada de tomar la decisión, y con unos compromisos adquiridos por parte de BBVA que "van más allá de lo que es meramente la competencia y tocan aspectos de inclusión financiera, cohesión territorial o protección de los clientes".

Ha recordado algunos de estos 'remedies', como garantizar que no se cerrarán oficinas que tengan una distancia superior a 300 metros, que no se cerrarán en aquellos códigos postales que tengan una renta per cápita inferior a 10.000 euros, o que se mantendrá durante tres años, prorrogables a dos, las líneas de circulante de las pymes que procedan de Banco Sabadell.

Preguntado por el marco económico mundial en la actualidad, Belausteguigoitia ha puesto en valor la resiliencia de la economía española en un contexto global marcado por la incertidumbre, especialmente por las tensiones arancelarias y los cambios en el panorama macroeconómico internacional.

Durante su intervención, Belausteguigoitia ha recordado que los últimos años han estado definidos por episodios de incertidumbre, desde la crisis sanitaria de 2020-2021, pasando por la invasión de Ucrania y el nuevo escenario de tipos de interés e inflación en Europa.

"El crecimiento del PIB en España en 2024 ha sido del 3,2%, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 0,9%", ha destacado el directivo, subrayando que las previsiones para 2025 apuntan a un avance del 2,8% para España, frente al 0,8% estimado para el conjunto de Europa, según datos de BBVA Research.

Este dinamismo se refleja también en el mercado laboral, con tasas de desempleo en niveles no vistos desde julio de 2008 y un impulso relevante de sectores como el turismo y la exportación de servicios.

En cuanto a la política monetaria, Belausteguigoitia ha señalado la divergencia creciente entre Estados Unidos y Europa en la evolución de los tipos de interés. "En junio de 2024, la facilidad de depósito del Banco Central Europeo estaba al 4%, y actualmente se sitúa en el 2,25%. El mercado descuenta una nueva bajada hasta el 2% en la próxima reunión del BCE" --que se celebrará este jueves--, ha explicado, advirtiendo que la brecha con Estados Unidos podría ampliarse en los próximos meses.

El directivo ha resaltado que la evolución de los tipos de interés ha tenido un impacto directo en el crédito en España. "El crédito agregado cayó un 3,7% en 2023 respecto a 2022, pero en diciembre de 2024 la caída se redujo al 0,1%, y en marzo de 2025 ya se observa un crecimiento del 1,3% respecto al año anterior, impulsado por el consumo, el crédito hipotecario y el empresarial", ha detallado.

En este contexto, Belausteguigoitia ha destacado que BBVA compara de manera "sobresaliente" con crecimientos en crédito al consumo y en el segmento empresarial, así como en eficiencia y rentabilidad.

Por último, el responsable de BBVA en España ha recordado el plan de su entidad de sacar su banca minorista 'online' en Alemania en este mimso mes de junio, unos años después de lanzarlo en Italia, donde ya tiene casi 700.000 clientes.