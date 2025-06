'Supervivientes' sale al paso de la dura acusación de Escassi contra Montoya hacia Anita

La tensión ya se ha vuelto insoportable en 'Supervivientes'. En plena recta final del reality, la convivencia entre José Carlos Montoya y Anita con el resto de sus compañeros es cada vez más complicada y, tras una bronca sin precedentes en la que volaron insultos y faltas de respeto, y en la que se vio a Escassi más enfadado que nunca por la falta de educación de la catalana, la pareja de 'La Isla de las Tentaciones' ha decidido desmarcarse del grupo y comerse tan solo lo que ellos mismos puedan recolectar o pescar.

Una pelea que consiguió sacar al de Utrera de sus casillas, y en la que el jinete y Borja González fueron testigos de un controvertido episodio que no han dudado en hacer público en la palapa durante la gala de 'Conexión Honduras' este domingo, desatando unos minutos de gran tensión que ha obligado a la organización del reality y a Sandra Barneda a intervenir.

"La verdad que no sé cómo gestionar el tema. Lo único que puedo hacer es callarme la boca y no entrar porque no sé cómo gestionarlo y no sé cómo hacerlo. Me da mucha vergüenza, es un programón y prefiero no formar parte de esto a seguir adelante. He llegado hasta aquí y estoy nuevo eh, que me echen todos los supervivientes que quieran. Pero hay cosas en la vida que he visto yo, que no ha visto el público, que realmente me llevan a pensar que sobro aquí y no tiene nada que ver con mi vida" ha expresado Escassi, revelando que él y otros compañeros vivieron una situación bastante desagradable entre Montoya y Anita en la que el de Sevilla habría hecho aspavientos mientras gritaba "puta, puta, puta".

"Si esto lo veo en la calle, me metería intervenir porque no es una cosa normal, es una cosa de violencia" sentenciaba rotundo. Mientras Borja y Makoke le daban la razón, la pareja estallaba; Montoya se defendía diciendo que sus palabras "malísimas", fueron "me cago en la puta": "Sabéis que soy un poco impulsivo y cuando llego a un nivel así me pongo malo, me fui solo, no os molesté y ella me aguantó". Anita, por su parte, aseguraba "soy víctima de violencia de género, que me llega a hacer algo y me voy del programa. Yo no permito ningún tipo de maltrato. Ni me tocó, ni me llamó puta, ni lo consentiría".

Tajante, Barneda ha aclarado lo sucedido, dejando claro que "en este programa no hay nada que esconder". "Esto es muy serio y desde la organización me están diciendo que no se oculta nada ni se tiene por qué ocultar nada. Escassi acaba de describir la situación. Me están diciendo que no ha habido ningún tipo de violencia. Esto que ha sucedido está empañando vuestra supervivencia. Hay que saber gestionar las emociones y saber llevar las situaciones de estrés. Todos habéis cruzado límites en descalificativos, en deciros cosas que son feas" ha añadido.

La versión del programa es que "Montoya estaba muy nervioso, haciendo aspavientos y acude a Anita. Propina insultos y descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. En ningún momento se produce ninguna actitud violenta con Anita ni ningún tipo insulto hacia Anita. Anita pide ayuda a la organización porque Montoya está teniendo un ataque de ansiedad y Anita dice que llamen al equipo médico. Montoya estaba sufriendo una crisis de ansiedad por una mala gestión de las emociones nada justificada. Hasta ahí es lo que sucedió", ha explicado la presentadora, insistiendo en que "el formato jamás ocultaría algo así ni lo permitiría".

"Si la organización dice eso, no tengo nada más que decir. Hay un vídeo y me gustaría que lo pusieran... Lo que más me preocupó fueron los aspavientos, fue una sensación muy dura y mala para vivirla aquí. Lo digo porque no tiene nada que ver con un programa de supervivencia. Estoy diciendo lo que viví y las palabras que escuchamos varios. Algo de razón podemos tener y si no es así, maravilloso", respondía Escassi escéptico, aceptando la justificación de la organización.

Un momento muy tenso que provocaba que Montoya, llorando, abandonase la palapa al grito de "tengo familia", afirmando que no va a consentir este tipo de acusaciones sobre su persona. Minutos después, más calmado, regresaba junto a sus compañeros, confirmando que en esta ocasión -aunque poco ha quedado- no ha llegado la sangre al río.