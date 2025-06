Nicaragua acepta formalmente el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la OMC

Nicaragua ha aceptado formalmente el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial de Comercio (OMC) tras entregar el instrumento de aceptación.

La directora general de la OMC, Okonjo-Iweala, aseguró que "con la aceptación formal por parte de Nicaragua del acuerdo sobre subvenciones a la pesca, estamos más cerca que nunca de lograrlo".

"Como país con dos océanos, Nicaragua reconoce la importancia de la economía azul y siempre ha estado comprometida con la vida marina", declaró la embajadora de Nicaragua ante la OMC, Rosalía Bohórquez Palacios.

Para la entrada en vigor del acuerdo, se requiere la aceptación formal de dos tercios de los miembros de la OMC, lo que representa a 111 miembros. La organización necesita diez más para alcanzar el objetivo.

Los ministros adoptaron por consenso el acuerdo sobre subvenciones a la pesca en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) de la OMC, celebrada en Ginebra en junio de 2022. En él se establecen nuevas normas multilaterales vinculantes para frenar las subvenciones pesqueras perjudiciales, como aquellas dirigidas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y a la pesca en alta mar no reglamentada.

En esta conferencia ministerial también establecieron un fondo para proporcionar asistencia técnica y desarrollo de capacidades a los gobiernos que hayan aceptado formalmente el acuerdo con el objetivo de implementar las nuevas obligaciones.

Al mismo tiempo, los miembros de la OMC acordaron continuar las negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a las subvenciones a la pesca. La meta es alcanzar un consenso sobre disposiciones adicionales para fortalecer aún más las disciplinas sobre subvenciones a la pesca.