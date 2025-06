Lamine Yamal: "Me irá mal si pienso que necesito ganar el Balón de Oro"

Las Rozas (España), 2 jun (EFE).- El español Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, habló sobre sus posibilidades de ser elegido Balón de Oro con 17 años, reivindicando que el ganador sea por ser el mejor jugador del año, y no por el resultado en un torneo, y aseguró que le "irá mal" si piensa que necesita ganarlo generándose presión.

"Me guardo para mí el mejor jugador del año. Al final no pienso en el trofeo, si lo voy a ganar. Me irá mal si pienso que necesito ganar el Balón de Oro. Pienso en jugar, en ganar y llegará. Si el año que viene gano la 'Champions' y el Mundial, llegará. Es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar", dijo el azulgrana.

Yamal ha concedido una entrevista a 'El Partidazo', de la emisora de radio COPE, que se emitirá esta noche y de la que se ha conocido este adelanto.

El azulgrana no se amilanó en el pulso particular con Ousmane Dembélé, otro de los que es señalado como favorito al galardón tras brillar en el triplete del PSG y conquistar la Liga de Campeones.

"El premio es al mejor jugador del año. Yo confío en que ganemos el jueves, pero ganemos o no, yo votaría al mejor del año porque si ese día nos pasa algo a mí o Dembélé, ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo la final? Soy de los que vota al mejor del año pero si la gente se la quiere jugar el jueves, nos la jugamos el jueves", reflexionó.

Feliz en el Barcelona, Yamal aseguró que es "imposible" que durante su carrera pueda jugar en el Real Madrid, y valoró la temporada con su club pidiendo al entorno barcelonista más optimismo.

"Estamos mejorando, pero tenemos que creernos nosotros mismos que somos los mejores. Cuando el Real Madrid perdió contra el Arsenal, la gente pensaba que podían remontar. Y cuando nosotros empatamos contra el Inter, la gente dudaba. Eso es lo que hay que cambiar", manifestó.

Tras la Liga de Campeones en la que el Barcelona se quedó en semifinales al ser eliminado por el Inter de Milán y la derrota del club italiano en la final ante el PSG, Yamal eligió a los mejores.

Optó por Luis Enrique Martínez como mejor técnico, Gianluigi Donnarumma como portero, Willian Pacho como defensa, y sus compañeros Pedro González 'Pedri' y Vitor Ferreira 'Vitinha' como mejores medio y delantero, respectivamente. EFE