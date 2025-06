Frank Ragnow, de Lions, anuncia su retiro de la NFL a los 29 años debido a las lesiones

Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- Frank Ragnow, pilar de la línea ofensiva de los Detroit Lions, anunció este lunes su retiro de la NFL a los 29 años debido a una cadena de lesiones que le han provocado un grado de dolor con el que ya no puede lidiar.

"Estos últimos meses han sido muy difíciles. Me he dado cuenta de que mi trayectoria en el fútbol americano ha llegado a su fin; me retiro oficialmente de la NFL. He intentado convencerme de que me siento bien, pero no es así, el dolor ha sido brutal. Ha sido duro, pero ha valido la pena", afirmó el jugador en sus redes sociales.

Frank Ragnow llegó a la NFL seleccionado por los Lions en la vigésima selección general de la primera ronda del Draft del 2018.

Desde su llegada al equipo se convirtió en parte medular en la protección al mariscal de campo.

En siete temporadas fue titular en 96 partidos de temporada regular y cuatro de playoffs a lo largo de los cuales sólo permitió cinco capturas en poco más de 3.700 jugadas, números que le valieron ser seleccionado cuatro veces al Pro Bowl y que ahora sea candidato para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional.

Desde su arribo a la liga el nacido en Victoria, Minnesota, ha padecido con un puñado de lesiones que provocaron que gran parte de sus actuaciones fueran bajo un intenso dolor, algo que subrayó decidió parar.

"Le he dado todo a este equipo, pensé que podía dar más, pero la realidad es que simplemente no puedo. Tengo que escuchar a mi cuerpo. Es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Los Lions han sido increíbles en este proceso. No puedo decir lo agradecido que estoy con el equipo y los aficionados. Fue un honor ir a la batalla por todos ustedes", puntualizó.

Entre las lesiones que Ragnow acumuló en su paso por Detroit está una fractura de laringe que sufrió en diciembre del 2020. En octubre del 2021 se perdió 13 juegos de la campaña por una cirugía para reparar una placa plantar desgarrada, lesión de la que recayó al inicio de la temporada 2022 y que calificó como "insoportable".

En el 2023, lesiones en la pantorrilla, rodilla, tobillo y espalda lo aquejaron toda la campaña.

El año pasado se desgarró el pectoral en la semana 3, a pesar de ello sólo se perdió un partido de la temporada.

"Ha sido un largo y doloroso camino. Es hora de dar prioridad a mi salud y asegurar el futuro de mi familia", concluyó el centro en su mensaje de despedida.

Ante la baja de Ragnow, los Detroit Lions cuentan con el novato Tate Ratledge, reclutado en la segunda ronda del Draft de abril pasado, y con el veterano Graham Glasgow. EFE