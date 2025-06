El euroescéptico Nawrocki será presidente de Polonia tras su ajustada victoria electoral

El candidato euroescéptico a la Presidencia de Polonia, Karol Nawrocki, respaldado por el partido Ley y Justicia (PiS), ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 50,89 por ciento de los votos frente al candidato de la gobernante Coalición Cívica, Rafal Trzaskowski.

Con una participación del 71,63 por ciento y más de 21 millones de votos válidos emitidos, la diferencia entre ambos candidatos ha sido de 369.452 votos, según datos de la Comisión Nacional Electoral recogidos por la emisora pública polaca, Polskie Radio.

Ambos candidatos se han mostrado optimistas a medida que se han ido conociendo los sondeos a pie de urna durante la jornada electoral. "¡Hemos ganado!", proclamó Trzaskowski en redes sociales, prometiendo que no dejaría atrás a quienes no le habían votado. Nawrocki, por su parte, aseguró también su propia victoria para "salvar Polonia" y no "permitir que (el primer ministro) Donald Tusk gobierne mal".

Finalmente, en los comicios que Tusk presentaba como los "más importantes" de la historia del país, el candidato oficialista se ha quedado a escasos puntos por detrás de Nawrocki, que sucederá a Andrzej Duda y prolongará así las diferencias políticas entre la Presidencia y el líder de la mayoría parlamentaria.