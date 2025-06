Toni Bou se marcha de Córcega reforzando su liderato en el Mundial de TrialGP

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) firmó una doble victoria en el TrialGP de Córcega para reforzar su liderato del Mundial de TrialGP en Calvi, de nuevo con el pleno de triunfos por tercera vez consecutiva en 2025.

En la primera manga, Bou demostró de nuevo su capacidad para marcar la diferencia en los momentos clave de carrera, después de una gran igualdad inicial, con los tres primeros en un punto. En las zonas finales más técnicas y exigentes, el catalán sacó su mejor versión y completó la vuelta con solo tres puntos de penalización, asegurando una nueva victoria y sumando 20 puntos en la general.

Ya por la tarde, en la segunda manga, Bou volvió a imponerse en una clasificación muy ajustada, sumando hasta cinco ceros de manera consecutiva en las primeras zonas de acción pero dos errores seguidos en la parte final del recorrido. Con todo, el de Repsol Honda logró su segunda victoria con un punto sobre el también español Jaime Busto (GasGas).

El piloto de la Montesa Cota 4RT, 37 veces campeón del mundo, acumula seis triunfos consecutivos y continúa aumentando su leyenda con un total de 161 victorias en la máxima categoría al aire libre. Bou lidera la clasificación general con 322 puntos, por los 267 de Busto y los 230 de su compañero Gabriel Marcelli.

"Estoy muy contento. Después del día de ayer, que salió tan bien, siempre es difícil volver a empezar de cero. La primera vuelta ha sido increíble, con solo 3 puntos de penalización, y me he sentido muy bien encima de la moto. En la segunda también me he notado cómodo, aunque he cometido un par de errores y se me ha complicado un poco la victoria", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Estoy viviendo un momento muy dulce de la temporada, cogiendo muchos puntos para el campeonato. Quiero agradecer al equipo porque están trabajando muy bien en circunstancia duras. En San Marino se esperan zonas diferentes, algunas de indoor que siempre disfruto mucho y lo cogeremos con muchas ganas", añadió.