Ter Stegen sobre su continuidad en el Barça: "Sé que estaré el próximo año en Barcelona"

Barcelona, 1 jun (EFE).- El meta alemán Marc Andre ter Stegen no tiene dudas sobre su continuidad el próximo curso en el Barcelona, a pesar de los rumores que le sitúan en la puerta de salida ante la posibilidad de que los catalanes firmen a Joan García, actualmente en las filas del Espanyol.

"No me ocupo de los rumores, para mí la situación no cambia. Sé que también estaré el próximo año en Barcelona", ha dicho desde la convocatoria de la selección alemana, a la que ha regresado tras la lesión sufrida a principios de temporada y que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante unos ocho meses.

Ter Stegen ha comentado que nadie del club azulgrana le ha comentado sobre la posibilidad de salir traspasado. "En los últimos días no hemos tenido contacto ni hemos hablado -con Hansi Flick, su entrenador en el Barcelona-, pero es que desde mi punto de vista tampoco se ha generado una situación sobre la que tengamos que hablar", ha insistido.

Según algunas informaciones periodísticas, la cúpula deportiva del Barcelona se estaría planteando la posibilidad de firmar a Joan Garcia (24 años) para ocupar la meta del Barcelona, previo pago de la cláusula de rescisión de su contrato cifrada en 25 millones de euros, lo cual supondría la venta de Ter Stegen, de 33 años.

"El FC Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo, y en cada temporada hay competencia en cada puesto. Estoy muy ilusionado con la nueva temporada, porque tenemos un equipo hambriento, que ahora ha acumulado aún más experiencia", ha comentado.

Además se da la circunstancia que Ter Stegen necesitaría ser titular para asegurarse la posición en la portería de la selección alemana, que dirige Julian Nagelsmann. EFE